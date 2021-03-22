Жасмін, Лепс, Діма Білан: проти яких зірок відкрили провадження через концерт в Криму
Прокуратура АРК відкрила справу проти 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму. Концерт відбувся ще у 2018 році в честь відкриття моста через Керченську протоку.
Джерело:"Крим.Реалії"
У відомстві повідомляють, що російські артисти прямували на півострів для виступу на концерті з нагоди відкриття моста через Керченську протоку. Зазначимо, що відкриття мосту відбулось ще в травні 2018 року.
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Кримінальне провадження розпочали завдяки зверненню голови ГО "Євромайдан-Крим" Сергію Мокренюку.
"Протиправні дії зазначених громадян Російської Федерації кваліфіковано за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим", – йдеться в заяві.
Проти яких зірок відкрили кримінальне провадження
Як повідомили у "Крим.Реалії", провадження стосуватиметься наступних російських зірок:
- Лариса Доліна
- Діма Білан
- Дмитро Харатьян
- Валерія
- Марина Кім
- Олександр Миньков
- Зара
- Денис Майданов
- Олександр Скляр
- Ольга Кормухіна
- Олена Свиридова
- Роман Пашков
- Олег Газманов
- Жасмин
- Григорій Лепс
- Юліанна Караулова
- Олександр Буйнов
- Пелагея
- Стас П'єха
- Юлія Волкова
- Олег Шаумаров
- Наталія Майданова
- Руслан Тагієв.
Самі зірки ще не прокоментували рішення прокуратури Криму.
Концерт за участю російських зірок на відкритті Кримського мосту: відео
Нагадаємо, що у лютому 2021 року російський музичний колектив "Хор Турецького" внесли у "чорний список" Мінкульту. Це стосується 11 артистів Російської Федерації з колективу. Загалом, у "чорному списку" України перебуває 178 громадян Росії. Відповідний перелік було створено у 2015 році, куди свого часу увійшли російські діячі культури Валерія, Олег Газманов, Сергій Пєнкін, Олександр Розенбаум та багато інших.
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