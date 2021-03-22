Прокуратура АРК відкрила справу проти 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму. Концерт відбувся ще у 2018 році в честь відкриття моста через Керченську протоку.

У відомстві повідомляють, що російські артисти прямували на півострів для виступу на концерті з нагоди відкриття моста через Керченську протоку. Зазначимо, що відкриття мосту відбулось ще в травні 2018 року.

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Кримінальне провадження розпочали завдяки зверненню голови ГО "Євромайдан-Крим" Сергію Мокренюку.

"Протиправні дії зазначених громадян Російської Федерації кваліфіковано за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим", – йдеться в заяві.

Проти яких зірок відкрили кримінальне провадження

Як повідомили у "Крим.Реалії", провадження стосуватиметься наступних російських зірок:

Лариса Доліна

Діма Білан

Дмитро Харатьян

Валерія

Марина Кім

Олександр Миньков

Зара

Денис Майданов

Олександр Скляр

Ольга Кормухіна

Олена Свиридова

Роман Пашков

Олег Газманов

Жасмин

Григорій Лепс

Юліанна Караулова

Олександр Буйнов

Пелагея

Стас П'єха

Юлія Волкова

Олег Шаумаров

Наталія Майданова

Руслан Тагієв.

Самі зірки ще не прокоментували рішення прокуратури Криму.

Концерт за участю російських зірок на відкритті Кримського мосту: відео

Нагадаємо, що у лютому 2021 року російський музичний колектив "Хор Турецького" внесли у "чорний список" Мінкульту. Це стосується 11 артистів Російської Федерації з колективу. Загалом, у "чорному списку" України перебуває 178 громадян Росії. Відповідний перелік було створено у 2015 році, куди свого часу увійшли російські діячі культури Валерія, Олег Газманов, Сергій Пєнкін, Олександр Розенбаум та багато інших.