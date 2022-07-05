"Є один адекватний Бардаш": син скандального продюсера щемливо прочитав вірш про Україну

Українська російськомовна співачка Луна виховує сина Георгія після шлюбу зі скандальним Юрієм Бардашем. Днями Георгій на концерті зіркової мами до сліз прочитав вірш про Україну.

Співачка Луна й колишня дружина Юрія Бардаша (справжнє ім'я – Христина Герасимова) до 24 лютого 2022 року виступала в Росії та писала російськомовні пісні. Але після повномасштабного вторгнення зайняла проукраїнську позицію. Зірка нещодавно повернулась з Франції до Києва й виступає з концертами у містах Європи на підтримку України.

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Син Бардаша прочитав вірш про Україну

В інстаграмі Луна опублікувала частинку зі свого концерту у Варшаві, що пройшов 4 липня. На ньому виступів її та Бардаша син – Георгій. Він прочитав вірш Миколи Верещаки про Україну. Це звучало особливо символічно після антиукраїнських висловлювань його батька.

Квітуй, мов калина, над плесами вод,

Будь в дружбі і праці міцна та єдина.

Хай буде щасливим твій вільний народ,

Прекрасна моя Україно!

Син Бардаша та Луни прочитав вірш про Україну: дивіться відео

Ролик прокоментував Wellboy, який покинув скандального продюсера через його позицію щодо подій в Україні: "Що не говоріть, а є один адекватний Бардаш".

Скандальні висловлювання Юрія Бардаша

Продюсер замовчував події в Україні з початку війни. Лише нещодавно він насмілився порівняти Україну з нацистською Німеччиною, за що його засудили зіркові колеги.

Згодом Юрій Бардаш "пояснив" публікації у прямому ефірі. Він назвав бійців ЗСУ "хлопцями з села", відзначився заявою про начебто "один русский народ", запропонував капітулювати перед Росією, а саму країну-терористку назвав "могутньою".

Після антиукраїнських висловлювань дружина Бардаша Ліза не просто відхрестилась від його слів, але й натякнула на розлучення. Важливо зазначити, що батько Єлизавети служить у Збройних Силах України.

, розлучення Юрія Бардаша з Христиною (Луною) було скандальним – чоловік звинувачував її в зраді, водночас зізнавався, що піднімав на неї руку.