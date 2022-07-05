Певица Луна и бывшая жена Юрия Бардаша (настоящее имя – Кристина Герасимова) до 24 февраля 2022 года выступала в России и писала русскоязычные песни. Но после полномасштабного вторжения заняла проукраинскую позицию. Звезда недавно вернулась из Франции в Киев и выступает с концертами в городах Европы в поддержку Украины.

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Сын Бардаша прочитал стихотворение об Украине

В инстаграмме Луна опубликовала часть из своего концерта в Варшаве, который прошел 4 июля. На нем выступал ее и сын Бардаша – Георгий. Он прочитал стихотворение Николая Верещаки об Украине. Особенно символично это звучало после скандальных высказываний его отца.

Квітуй, мов калина, над плесами вод,

Будь в дружбі і праці міцна та єдина.

Хай буде щасливим твій вільний народ,

Прекрасна моя Україно!

Сын Бардаша и Луны прочитал стихотворение об Украине: смотрите видео

Ролик прокомментировал Wellboy, покинувшего скандального продюсера из-за его позиции относительно событий в Украине: "Что не говорите, а есть один адекватный Бардаш".

Добавим, развод Юрия Бардаша с Кристиной (Луной) был скандальным – мужчина обвинял ее в измене, одновременно признавался, что поднимал на нее руку.

Скандальные высказывания Юрия Бардаша