Проросійська позиція Юрія Бардаша сколихнула мережу, але Колю Сєргу не здивувала. Він вважає, що продюсер ніколи не був українцем. "Ти сєпар, Юрка", – заявив артист у підписі.
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Коля Сєрга назвав Бардаша сєпаром
Друзі, навіщо ви так накинулися на Юру Бардаша? По-перше, він нікого не зраджував. Зрадити можна тільки тих, частиною кого ти являєшся. А чи є Юра українцем? Чи є він частиною українського народу?
– риторично запитав Коля Сєрга.
"А хто такий взагалі українець? Людина, яка втекла від війни відразу, як запахло смаженим? І коли потрібно було обирати між совістю та угодництвом? Дії якої перенасичені злістю і ненавистю? Хто розмірковує про українську культуру з позиції "русского брата"? Людина, яка пропонує нам капітулювати?" – нагадав зірка про всі його наративи.
Ба більше, він пригадав Бардашу скандал з ексдружиною Христиною Герасимовою, відомою як співачка Луна. Після розлучення дівчина зізналася, що чоловік її бив, хоч сам він казав, що це були бійки через наркотики: "Бив – це Кріс Браун Ріанну. Коли у неї були такі великі синці".
"Чи є українцем той, хто може підняти руку на жінку і не просто підняти, а ще й регулярно її бити?" – поцікавився Коля Сєрга.
Ні, такий хлоп не може бути українським мужчиною. Це типовий росіянин. Патріот своєї країни і свого народу. Тож, Юро, є прямі рейси з Тбілісі в Росію,
– відправив він Бардаша.
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Вірш Колі Сєрги про Бардаша
"Що ж ти, фраєр, дав позицію у штангу,
Переляканий, з'*бався на Шрі-Ланку,
Гроші кінчились – поїхав у Тбілісі,
Наче заєць у підпаленому лісі.
Твоя думка – плямочка на простині,
Наче пукнув і стоїш весь у г*вні,
Тож, Юрасик, відправляйся пішки нах*й,
Ти рабом був і помреш під гнітом страху".
Реакція мережі на звернення Колі Сєрги
- "Колю, ти просто вогонь. Влучно і стовідсотково, як завжди. А Юрасик – г*мно";
- "Ото я вчасно викупила з тиждень назад, що щось з ним не так, попахує сепарасньою, і відписалася від цього г*вна";
- "Ні, ну я здогадувалась, що він придуркуватий, але не чекала від нього. Ну, тим краще! Війна показала справжні обличчя! Слава Україні";
- "Яке ж воно кончене і жалюгідне";
- "Лайно та продажне чмо, ще коли Дудю давав інтерв'ю, він там х*рню ніс".