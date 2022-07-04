Проросійська позиція Юрія Бардаша сколихнула мережу, але Колю Сєргу не здивувала. Він вважає, що продюсер ніколи не був українцем. "Ти сєпар, Юрка", – заявив артист у підписі.

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Коля Сєрга назвав Бардаша сєпаром

Друзі, навіщо ви так накинулися на Юру Бардаша? По-перше, він нікого не зраджував. Зрадити можна тільки тих, частиною кого ти являєшся. А чи є Юра українцем? Чи є він частиною українського народу?

– риторично запитав Коля Сєрга.

"А хто такий взагалі українець? Людина, яка втекла від війни відразу, як запахло смаженим? І коли потрібно було обирати між совістю та угодництвом? Дії якої перенасичені злістю і ненавистю? Хто розмірковує про українську культуру з позиції "русского брата"? Людина, яка пропонує нам капітулювати?" – нагадав зірка про всі його наративи.

Ба більше, він пригадав Бардашу скандал з ексдружиною Христиною Герасимовою, відомою як співачка Луна. Після розлучення дівчина зізналася, що чоловік її бив, хоч сам він казав, що це були бійки через наркотики: "Бив – це Кріс Браун Ріанну. Коли у неї були такі великі синці".

"Чи є українцем той, хто може підняти руку на жінку і не просто підняти, а ще й регулярно її бити?" – поцікавився Коля Сєрга.

Ні, такий хлоп не може бути українським мужчиною. Це типовий росіянин. Патріот своєї країни і свого народу. Тож, Юро, є прямі рейси з Тбілісі в Росію,

– відправив він Бардаша.

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Вірш Колі Сєрги про Бардаша

"Що ж ти, фраєр, дав позицію у штангу,

Переляканий, з'*бався на Шрі-Ланку,

Гроші кінчились – поїхав у Тбілісі,

Наче заєць у підпаленому лісі.



Твоя думка – плямочка на простині,

Наче пукнув і стоїш весь у г*вні,

Тож, Юрасик, відправляйся пішки нах*й,

Ти рабом був і помреш під гнітом страху".

Реакція мережі на звернення Колі Сєрги