Дружина Віктора Павліка знову прокоментувала скандал із спецперепусткою: "Стану ще кращою"

Після скандалу, коли дружина Віктора Павліка вихвалялася спецперепусткою Південним мостом, мережа активно обговорює зіркове подружжя. Поліція забрала документ у співака, а сам Павлік вибачився. Тепер його дружина знову прокоментувала ситуацію.

Катерина Репяхова раніше реагувала на цей інцидент. Вона визнала, що була неправа, бо не мала б публікувати те відео з Південного мосту.

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Дружина Павліка знову прокоментувала скандал

Через кілька днів після скандалу блогерка вийшла в Instagram-сторіс і ще раз все пояснила. Дружина Віктора Павліка сказала, що "вдячна життю за цю ситуацію", а також хоче "скористатися уроком життя", щоб стати кращою.

Я вдячна життю за цю ситуацію, тому що вона допомогла мені багато чого зрозуміти. Показала, хто мої друзі, а хто не зовсім. Криза – це розвиток, якщо дивитися правді в очі і працювати над цим. Це хороша можливість стати ще кращою версією себе, що я і роблю. З цієї неприємної ситуації я беру все, що допоможе мені стати ще краще,

– заявила вона.

Репяхова відмовилася давати коментарі журналістам, оскільки впевнена, що для людей все одно залишиться поганою.



Катерина Репяхова прокоментувала скандал / Скриншот з інстаграм-сторіс

"Можу сказати тільки одне. Мені чоловік перепустку не дарував. Ми не куркулі. Ми звичайна українська сім'я, живемо на орендованій квартирі, у нас кредитні машини, і що-що, а дарувати перепустки – точно не про нас", – відповіла вона.

Репяхова також похизувалася, що Віктор Павлік дає 80% благодійних концертів, і робить це щотижня.



Катерина Репяхова прокоментувала скандал / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катерина додала, що її жарт був недоречним, але вона себе не виправдовую. "Я не права, і звичайно, несу за це відповідальність", – сказала Репяхова. Про що саме йдеться – вона не уточнила.

Цікаво! Раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну дружина Віктора Павліка говорила, що в Instagram заробляє до 200 тисяч гривень на місяць. Її чоловік отримує більший дохід, і в середньому сім'я має в розпорядженні близько 10 тисяч доларів на місяць. Крім того, у квітні Катерина Репяхова купила нову машину Audi з салону, вартістю майже 1,85 мільйона гривень.

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