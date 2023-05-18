Екатерина Репяхова раньше реагировала на этот инцидент. Она признала, что была неправа, потому что не должна публиковать то видео с Южного моста.
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Жена Павлика снова прокомментировала скандал
Через несколько дней после скандала блогерша вышла в Instagram-сторис и еще раз все объяснила. Жена Виктора Павлика сказала, что "благодарна жизни за эту ситуацию", а также хочет "воспользоваться уроком жизни", чтобы стать лучше.
Я благодарна жизни за эту ситуацию, потому что она помогла мне многое понять. Указала, кто мои друзья, а кто не совсем. Кризис – это развитие, если смотреть в глаза и работать над этим. Это хорошая возможность стать еще лучшей версией себя, что я и делаю. Из этой неприятной ситуации я беру все, что поможет мне стать еще лучше,
– заявила она.
Репяхова отказалась давать комментарии журналистам, поскольку уверена, что для людей все равно останется плохой.
Екатерина Репяхова прокомментировала скандал / Скриншот по инстаграм-сторис
"Могу сказать только одно. Мне муж пропуск не дарил. Мы не куркули. Мы обычная украинская семья, живем на съемной квартире, у нас кредитные машины, и что-что, а дарить пропуски – точно не о нас", – ответила она.
Репяхова также похвасталась, что Виктор Павлик дает 80% благотворительных концертов и делает это еженедельно.
Екатерина Репяхова прокомментировала скандал / Скриншот по инстаграм-сторис
Екатерина добавила, что ее шутка была неуместной, но она себя не оправдываю. "Я не права, и конечно, несу за это ответственность", – сказала Репяхова. О чем идет речь – она не уточнила.
Что известно о скандале с Виктором Павликом: главное
- 16 мая Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репьяховой попали в скандал. Супруги проехались по пустому Южному мосту в Киеве, который сейчас открыт только для спецтранспорта.
- Впоследствии Виктор Павлик извинился за инцидент и объяснил, что этот документ необходим ему как артисту, ведь он часто возвращается с благотворительных концертов в комендантский час.
- Катя Репяхова тоже признала, что была неправа, ошиблась и некстати пошутила. Однако вместе с тем упрекнула хейтеров, которые "как те орки готовы сожрать своих же".
- Из-за скандала полиция Киева обратила внимание на кичливость артиста. Итак, сразу на следующий день у Виктора Павлика изъяли спецпропуск.
- Однако подписчики до сих пор продолжают писать гневные комментарии к сообщениям Екатерины Репяховой и Виктора Павлика. Украинцы возмущены тем, что артист получил пропуск.