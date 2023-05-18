Екатерина Репяхова раньше реагировала на этот инцидент. Она признала, что была неправа, потому что не должна публиковать то видео с Южного моста.

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Жена Павлика снова прокомментировала скандал

Через несколько дней после скандала блогерша вышла в Instagram-сторис и еще раз все объяснила. Жена Виктора Павлика сказала, что "благодарна жизни за эту ситуацию", а также хочет "воспользоваться уроком жизни", чтобы стать лучше.

Я благодарна жизни за эту ситуацию, потому что она помогла мне многое понять. Указала, кто мои друзья, а кто не совсем. Кризис – это развитие, если смотреть в глаза и работать над этим. Это хорошая возможность стать еще лучшей версией себя, что я и делаю. Из этой неприятной ситуации я беру все, что поможет мне стать еще лучше,

– заявила она.

Репяхова отказалась давать комментарии журналистам, поскольку уверена, что для людей все равно останется плохой.



Екатерина Репяхова прокомментировала скандал / Скриншот по инстаграм-сторис

"Могу сказать только одно. Мне муж пропуск не дарил. Мы не куркули. Мы обычная украинская семья, живем на съемной квартире, у нас кредитные машины, и что-что, а дарить пропуски – точно не о нас", – ответила она.

Репяхова также похвасталась, что Виктор Павлик дает 80% благотворительных концертов и делает это еженедельно.



Екатерина Репяхова прокомментировала скандал / Скриншот по инстаграм-сторис

Екатерина добавила, что ее шутка была неуместной, но она себя не оправдываю. "Я не права, и конечно, несу за это ответственность", – сказала Репяхова. О чем идет речь – она не уточнила.

Любопытно! Ранее в интервью Славе Демину супруга Виктора Павлика говорила, что в Instagram зарабатывает до 200 тысяч гривен в месяц. Ее муж получает больший доход, и в среднем семья располагает около 10 тысячами долларов в месяц. Кроме того, в апреле Екатерина Репяхова купила новую машину Audi из салона стоимостью почти 1,85 миллиона гривен.

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