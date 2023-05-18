Скандал навколо Віктора Павліка вплинув на його кар'єру. Вже кілька днів артиста "розносять" та критикують у соцмережах.

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Тепер стало відомо, що через цей скандал концерт Віктора Павліка, який мав відбутися у Берліні 4 червня, скасували. Про це повідомила музикантка Діана Янушкевич, яка займалася організацією цього заходу.

У зв'язку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16 – 17 травня, організатори прийняли рішення скасувати концерт Віктора Павліка,

– йдеться у заяві Янушкевич.

Сам артист поки не прокоментував цю ситуацію. Тож невідомо, чи дійсно Павліку скасували концерт, на сайті квитки на захід досі доступні.

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