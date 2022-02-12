12 лютого у столиці провели феєричний фінал Національного відбору на Євробачення-2022, що відбудеться в Турині. Як повідомляє 24 канал, переможниця Alina Pash поїде презентувати свою композицію "Тіні забутих предків" в Італію й боротиметься там за головний кубок шоу.

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Виступи фіналістів оцінювали три зіркові судді: Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін. Саме їм належали 50% голосів за фаворитів. Інші 50% результату залежали від глядачів. За перемогу загалом змагалися 8 учасників: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY. Й саме Alina Pash отримала найбільше підтримки аудиторії і журі.

Біографія Alina Pash

Аліна Паш народилась і виросла на Закарпатті, у селищі Бурштино. Дівчинка з дитинства проявляла інтерес до музики й вокалу, а вже у тринадцятирічному віці почала брати участь у таких музичних фестивалях, як "Молода Галичина", "Різдвяна зірочка", "Буковинська зірочка" та у багатьох інших.



Alina Pash виграла Нацвідбір-2022 / Фото з інстаграму

У дорослому віці дівчина вирішила спробувати свої сили у музичному талант-шоу "X-Фактор", й посіла там третє місце. Окрім цього Аліна проходила кастинг до гурту Real O, та не потрапила у склад групи. Співачку помітила Ірина Білик, з якою Паш у подальшому співпрацювала.

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Alina Pash виграла Нацвідбір-2022 / Фото з інстаграму

У 2018 році зірка випустила свій дебютний трек з назвою Bitanga й зняла до нього колоритний кліп. Незабаром дівчина випустила наступний трек Oinagori. Цього разу відео створювалося у французькому Марселі за підтримки місцевої команди.

Alina Pash – Bitanga: дивіться кліп онлайн

У 2019 році Аліну Паш запросили виконати гімн України на свято Дня Незалежності. Співачка підійшла до такого завдання доволі креативно і між куплетами зачитала власний реп. Тоді реакція публіки була неоднозначною, дехто підтримав таку ініціативність, а дехто ствердив, що таке виконання було недоречним.



Біографія Alina Pash / Фото з інстаграму

Восени 2019 року співачка презентувала кліп на трек "Перша леді", створений разом із виконавцем Ріаnoбоєм. Також виконавиця записала пісню "Дотики" разом із попдівою Тіною Кароль, яка увійшла до її альбому "Молода кров".

У 2022 році Аліна Паш потрапила до числа фіналістів Національного відбору на Євробачення-2022. Туди співачка вирішила йти з щемливою композицією "Тіні забутих предків". Після феєричного виступу й підсумку голосів стало відомо, що артистка виграла і презентуватиме Україну на шоу, що відбудеться у Турині.

Скандали з переможницею Нацвідбору-2022 Alina Pash

Ще під час Національного відбору виконавиця відзначилась скандальними ситуаціями. Дівчина заявила, що інші фіналісти – гурт Kalush скопіював мотив її пісні у своїй щедрівці.

У коментарях одного із своїх дописів представники гурту прокоментували звинувачення у плагіаті. Вони підкреслили, що пісня з їхнього відео – це щедрівка, а отже, народна пісня. Однак, пристрасті стосовно "копіювання" не згасали, тож лідер Kalush Orchestra лаконічно висловився, що між ними й Alina Pash не "билися ніякі горшки" .



Скандали з Alina Pash / Фото з інстаграму

Також галас зчинився через те, що співачка відвідувала окупований Крим і їздила з виступами до країни-агресорки Росії. Артистка й справді була у Москві у 2017 році, а також виступала в окупованому Криму у 2015 році на весіллі "української дівчини" .

Тоді соціальні мережі палали гнівними коментарями від українців. Суспільний мовник не міг пройти повз цю ситуацію й опублікував на своєму сайті заяву, у якій йшлось, що канал не має доказів порушення фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2022 правил відбору.