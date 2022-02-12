Активісти прийшли з плакатами до Центру культури та мистецтва НАУ. Саме там через декілька годин відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2022. Згідно з прогнозами букмекерів, переможницею може стати Alina Pash.

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Мітинг проти Alina Pash

Відео з протесту вже поширили в мережі. Близько 30 активістів виступили проти того, щоб Аліна представляла Україну на Євробаченні-2022 в Італії. Вони скандували "Ганьба Аліні Паш" і "Чесний вибір".

Відео з протесту можна переглянути за посиланням.

Чому зібрався мітинг проти Alina Pash