Скандал на Нацвідборі: коли вирішать, чи поїде Alina Pash на Євробачення-2022

Наглядова рада 18 лютого влаштує позачергове зібрання. Там буде вирішено, чи поїде Alina Pash на Євробачення-2022.

Після фіналу Національного відбору не стихають обговорення навколо переможниці Alina Pash та її поїздок до Криму. Наглядова рада повинна вирішити, чи представить співачка Україну на Євробаченні у 2022 році.

Читайте також Шахраї не можуть представляти країну на Євробаченні, – Суспільне про підробку довідки Alina Pash

Коли вирішать, чи поїде Alina Pash в Італію

Наглядова рада Суспільного мовника спершу мала зібратись 16 лютого, однак зібрання перенесли на 18 лютого. Рада вже визначила порядок денний:

Про ситуацію, що склалася навколо національного відбору на пісенний конкурс Євробачення; Про затвердження оцінки майна; Про доручення Ревізійній комісії здійснити перевірку річної фінзвітності за 2021 рік.

Зазначимо, що Наглядова рада Суспільного мовлення – це орган управління Національної суспільної телерадіокомпанії України. До його складу входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради поточного скликання і дев'ять членів від громадських об’єднань та асоціацій.

Скандал на Нацвідборі: що відомо