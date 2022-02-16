Скандал на Нацвідборі: коли вирішать, чи поїде Alina Pash на Євробачення-2022
Джерело:Суспільне
Наглядова рада 18 лютого влаштує позачергове зібрання. Там буде вирішено, чи поїде Alina Pash на Євробачення-2022.
Після фіналу Національного відбору не стихають обговорення навколо переможниці Alina Pash та її поїздок до Криму. Наглядова рада повинна вирішити, чи представить співачка Україну на Євробаченні у 2022 році.
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Коли вирішать, чи поїде Alina Pash в Італію
Наглядова рада Суспільного мовника спершу мала зібратись 16 лютого, однак зібрання перенесли на 18 лютого. Рада вже визначила порядок денний:
- Про ситуацію, що склалася навколо національного відбору на пісенний конкурс Євробачення;
- Про затвердження оцінки майна;
- Про доручення Ревізійній комісії здійснити перевірку річної фінзвітності за 2021 рік.
Зазначимо, що Наглядова рада Суспільного мовлення – це орган управління Національної суспільної телерадіокомпанії України. До його складу входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради поточного скликання і дев'ять членів від громадських об’єднань та асоціацій.
Скандал на Нацвідборі: що відомо
- У фіналі Національного відбору Євробачення-2022 перемогла Alina Pash. Однак у мережі розгорівся скандал через те, що у 2015 році Alina Pash їздила до окупованого Криму. В інтерв'ю Каті Осадчій у 2019 вона підтвердила, що прибула на півострів через Росію, що є порушенням закону. Та перед і після відбору вона запевнила, що цього не робила і їхала через Україну.
- Щоб остаточно розвіяти усі сумніви, Суспільне опублікувало "документ", який їм надала Alina Pash, тобто її представниця. Та ця довідка про в'їзд до Криму виявилась підробкою. Про це повідомив Сергій Стерненко з посиланням на власні джерела в ДПСУ та неправильну термінологію в документі.
- Суспільне поки що не підписуватиме угоду з Alina Pash, адже чекає на офіційний документ від прикордонників. Сьогодні, 16 лютого, вона повинна отримати справжню довідку.