После финала Национального отбора не стихают обсуждения вокруг победительницы Alina Pash и ее поездок в Крым. Наблюдательный совет должен решить, будет ли представлять певица Украину на Евровидении в 2022 году.
Читайте также Мошенники не могут представлять страну на Евровидении, – Суспільне о подделке справки Alina Pash
Когда решат, поедет ли Alina Pash в Италию
Наблюдательный совет Общественного вещателя сначала должен был собраться 16 февраля, однако собрание перенесли на 18 февраля. Совет уже определил повестку дня:
- О ситуации, что сложилась вокруг национального отбора на песенный конкурс Евровидения;
- Об утверждении оценивания имущества;
- О поручении Ревизионной комиссии провести проверку годовой финотчетности за 2021 год.
Отметим, что Наблюдательный совет Общественного вещания – орган управления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В его состав входят по одному представителю от депутатских фракций и групп Верховной Рады текущего созыва и девять членов от общественных объединений и ассоциаций.
Скандал на Нацотборе: что известно
- В финале Национального отбора Евровидения-2022 победила Alina Pash. Однако в сети разгорелся скандал из-за того, что в 2015 году Alina Pash ездила в оккупированный Крым. В интервью Кате Осадчей в 2019 году она подтвердила, что прибыла на полуостров через Россию, что является нарушением закона. Но перед и после отбора она заверила, что этого не делала и ехала через Украину.
- Чтобы окончательно развеять все сомнения, Суспільне опубликовало "документ", который им предоставила Alina Pash, то есть ее представительница. Но эта справка о въезде в Крым оказалась подделкой. Об этом сообщил Сергей Стерненко со ссылкой на собственные источники в ГПСУ и неправильную терминологию в документе.
- Суспільне пока не будет подписывать соглашение с Alina Pash, поскольку ждет официальный документ от пограничников. Сегодня, 16 февраля, она должна получить настоящую справку.