Поринули в г*вно, – Ксенія Мішина зізналась, як завершився скандал з "Дизель Шоу"

Українська акторка Ксенія Мішина згадала скандал з "Дизель Шоу", де її образили. Вона зізналась, що не вважає, що отримала гідного вибачення.

У мережі вже стихло обговорення скандалу навколо Ксенії Мішиної та "Дизель Шоу", які публічно образили акторку. Та зірка поділилась, як для неї все завершилося.

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Ксенія Мішина про скандал з "Дизелем"

Продюсер "Дизель Шоу" назвав Ксенію Мішину "бл*дункою" та "політичною хвойдою", хоч згодом перепросив. Але, як вважає сама акторка, ці вибачення були не надто щирі.

Я вважаю, що це було не вибаченням. Я вважаю, що це було ще більше поринути в це г*вно, яке вони наробили. Як писати гидоти, то вони писали поряд з моїм ім'ям. А як вибачитися, то вибачаються перед "жінкою",

– сказала Ксенія Мішина.

, Олексій Бланар і справді просив вибачення перед акторкою, однак її імені в дописі не було. "У P.S. до того посту я висловився образливо щодо жінки. Так, визнаю, що чоловік не має так діяти, за це вибачаюся… Так, я мав підібрати інше слово на її адресу, але в той час вирували емоції", – писав продюсер.

"Це його карма, його совість... Якщо вона взагалі існує", – підсумувала зірка.

Повне інтерв'ю Ксенії Мішиної: дивіться відео онлайн

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