Поринули в г*вно, – Ксенія Мішина зізналась, як завершився скандал з "Дизель Шоу"
Джерело:"Люкс ФМ"
Українська акторка Ксенія Мішина згадала скандал з "Дизель Шоу", де її образили. Вона зізналась, що не вважає, що отримала гідного вибачення.
У мережі вже стихло обговорення скандалу навколо Ксенії Мішиної та "Дизель Шоу", які публічно образили акторку. Та зірка поділилась, як для неї все завершилося.
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Ксенія Мішина про скандал з "Дизелем"
Продюсер "Дизель Шоу" назвав Ксенію Мішину "бл*дункою" та "політичною хвойдою", хоч згодом перепросив. Але, як вважає сама акторка, ці вибачення були не надто щирі.
Я вважаю, що це було не вибаченням. Я вважаю, що це було ще більше поринути в це г*вно, яке вони наробили. Як писати гидоти, то вони писали поряд з моїм ім'ям. А як вибачитися, то вибачаються перед "жінкою",
– сказала Ксенія Мішина.
"Це його карма, його совість... Якщо вона взагалі існує", – підсумувала зірка.
Повне інтерв'ю Ксенії Мішиної: дивіться відео онлайн
Детальніше про скандал
- Навколо "Дизель Шоу" розпочався скандал через невиплату гонорарів. На це скаржилась сім'я покійної Марини Поплавської та Микола Федосенков, який є товаришем Ксенії Мішиної.
- Акторка заступилась за Федосенкова в мережі й нагадала "Дизелям" про літеру "z" у їхній назві. Після цього Євген Крутоголов написав, що акторка подобалась йому до цього моменту. Тоді як продюсер Олексій Бланар відзначився скандальною заявою: "знав, що Мішина – бл*дунка, але у якості політичної хвойди бачу її вперше. Росте".
- Ксенія Мішина згодом відповіла, що "Дизель Шоу" підколювали її ще на "Танцях з зірками", а згодом на "Холостячці". Вона зауважила, що поки культурними проєктами керують люди, які "знати не знали ні про культуру, ні про етику, нам буде складно стати тими, ким ми хочемо".
- Після вибачень з боку "Дизель Шоу", продюсер проєкту додав, що чекає вибачень і від самої акторки. Але вона натомість звинуватила їх в цькуванні та сексизмі.