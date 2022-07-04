В інстаграм-сторіс акторка "репостнула" допис ображеного Миколи Федосенкова, якому не доплатили кілька десятків тисяч гривень, та написала: "Такі вчинки "Дизель Студіо" напевно через букву Z у логотипі?" Слова Ксенії Мішиної зачепили співзасновників "Дизель Шоу" Крутоголова та Бланаря, тож ті відповіли їй публічно.
До теми скандалу з "Дизель Студіо" Родині Марини Поплавської з "Дизель Шоу" після смерті не виплатили зароблені акторкою гроші
Скриншот з інстаграм-сторіс Ксенії Мішиної
Що про Мішину каже Єгор Крутоголов
"Я не знаю, чим зараз займається пані Мішина, і де знаходиться наразі, але мені особливо від неї прикро й огидно чути про такі порівняння, бо ми намагаємося робити все, що в наших силах, для нашої перемоги над рашистами, та й, крім того, вона мені особисто так подобалася! До цього моменту", – заявив зірка "Дизель Шоу" в інстаграмі.
Як Олексій Бланар "пройшовся" по Мішиній
Слідом за актором скандал прокоментував співзасновник і продюсер "Дизель Шоу" Олексій Бланар. Спочатку він відповів усім недоброзичливцям, які активізувалися нібито через заздрощі, а потім нахабно звернувся до Ксенії Мішиної.
"Наїзди на Студію були, є і будуть. У тих, хто щось робить, і робить це гарно, завжди були люди, що заздрять і заважають. Але пішли вони усі услід за рашистським воєнним кораблем", – висловився Олексій Бланар.
Завжди знав, що Мішина – бл*дунка, але у якості політичної хвойди бачу її вперше. Росте,
– саркастично написав продюсер.
Скриншот з фейсбука Олексія Бланаря
Реакція мережі на "наїзди" на Мішину
- "Бл*дунка? Ви справді вважаєте, що маєте право так висловлюватися про людей в публічному просторі? Яке дно… Зрештою, як і чимало жартів вашої студії";
- "А ви хто такий, що собі дозволяєте такими словами розкидатись, недочоловік?"
Скриншот з фейсбука Олексія Бланаря