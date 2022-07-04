В інстаграм-сторіс акторка "репостнула" допис ображеного Миколи Федосенкова, якому не доплатили кілька десятків тисяч гривень, та написала: "Такі вчинки "Дизель Студіо" напевно через букву Z у логотипі?" Слова Ксенії Мішиної зачепили співзасновників "Дизель Шоу" Крутоголова та Бланаря, тож ті відповіли їй публічно.

До теми скандалу з "Дизель Студіо" Родині Марини Поплавської з "Дизель Шоу" після смерті не виплатили зароблені акторкою гроші

Скриншот з інстаграм-сторіс Ксенії Мішиної

Що про Мішину каже Єгор Крутоголов

"Я не знаю, чим зараз займається пані Мішина, і де знаходиться наразі, але мені особливо від неї прикро й огидно чути про такі порівняння, бо ми намагаємося робити все, що в наших силах, для нашої перемоги над рашистами, та й, крім того, вона мені особисто так подобалася! До цього моменту", – заявив зірка "Дизель Шоу" в інстаграмі.

Як Олексій Бланар "пройшовся" по Мішиній

Слідом за актором скандал прокоментував співзасновник і продюсер "Дизель Шоу" Олексій Бланар. Спочатку він відповів усім недоброзичливцям, які активізувалися нібито через заздрощі, а потім нахабно звернувся до Ксенії Мішиної.

"Наїзди на Студію були, є і будуть. У тих, хто щось робить, і робить це гарно, завжди були люди, що заздрять і заважають. Але пішли вони усі услід за рашистським воєнним кораблем", – висловився Олексій Бланар.

Завжди знав, що Мішина – бл*дунка, але у якості політичної хвойди бачу її вперше. Росте,

– саркастично написав продюсер.

Скриншот з фейсбука Олексія Бланаря

Реакція мережі на "наїзди" на Мішину

"Бл*дунка? Ви справді вважаєте, що маєте право так висловлюватися про людей в публічному просторі? Яке дно… Зрештою, як і чимало жартів вашої студії";

"А ви хто такий, що собі дозволяєте такими словами розкидатись, недочоловік?"

Скриншот з фейсбука Олексія Бланаря