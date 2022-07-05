33-річна Ксенія Мішина, яка зазвичай філігранно ігнорує будь-які скандали, так само публічно відповіла Єгору Крутоголову та Олексію Бланарю. Вона зізналася, що "Дизель Студіо" вже втретє порушує її особисті кордони, тож вирішила нарешті розставити всі крапки над "і".

До теми Родині Марини Поплавської з "Дизель Шоу" після смерті не виплатили зароблені акторкою гроші

Мішина відповіла на образи "Дизель Шоу"

"Я особисто добре знаю Федосенкова, тому на 100% впевнена в чесності. По-друге, знаючи, в якій ситуації опинилися ті, хто працював в індустрії шоу-бізнесу, не важко зрозуміти, що люди виживають і перебувають на межі, при цьому продовжуючи волонтерити й залишаючись патріотами", – роз'яснила Мішина про режисера, якому "Дизель Студіо" не виплатили кілька десятків тисяч гривень гонорару.

Для мене рівень цієї відповіді підтверджує якість цих людей і те, як вони можуть поводитися з іншими. Образити, обдурити, наклепати – для них норм,

– запевнила Ксенія Мішина.

Як з'ясувалося, вперше "Дизель Шоу" гостро підколювали її ще три роки тому на "Танцях з зірками", а згодом 2020-го через романтичне реаліті-шоу "Холостячка".

"Ми вже давно умовно знайомі. Перший раз вони важко переживали мою перемогу на "Танцях з зірками". Другий раз їх дуже зачепила моя "Холостячка". Але тоді люди, яким знайомий термін "чоловіча гідність", закрили їм роти. По-третє, навряд чи б вони так низько реагували, якби це не було правдою", – прокоментувала Мішина.

Поки біля керма наших культурних проєктів люди, які знати не знали ні про культуру, ні про етику, нам буде складно стати тими, ким ми хочемо. Бо саме такі персонажі отруюють відсутністю цінностей людей з телеекранів. Це все дуже бридко та брудно, але добре, що вони показали своє справжнє обличчя,

– підсумувала акторка.

Відповідь Ксенії Мішиної на образи "Дизель Студіо" / Фото з інстаграм-сторіс

Як у "Дизель Студіо" образили Ксенію Мішину