Керівник "Дизель Шоу" Олексій Бланар видалив зі свого фейсбуку їдкий пост про Ксенію Мішину, вибачився за образливі висловлювання та спихнув усе на емоції. Ба більше, він сподівався на "вибачення від пані Мішиної", але не дочекався.

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Якщо спочатку акторка не хотіла "розводити срачі" через заяви "Дизель Шоу", то після розкаяння Бланаря точно вирішила, що не мовчатиме. Усе тому, що прагне викорінити "руйнівні установки, які вказують на зневажливе місце жінки".

Ми більше не маємо морального права своїм мовчанням давати життя таким речам, як булінг, психологічне насильство, цькування та сексизм. Це тільки на перший погляд здається незначним. Бо ну подумаєш – написали гидоту в соцмережах, папір все стерпить. Ні!

– емоційно відреагувала Ксенія Мішина.

Вона просить усіх свої фоловерів не ковтати образи, а сміливо відстоювати свою честь, репутацію та здоровий емоційний стан.

"Годі мовчати, соромитися й боятися. Ми повинні створити стільки прецедентів до відповідальності, щоб нікому й на думку не спало, що можна отак безкарно зайти на вашу територію, лишити купу свого негативного "висеру" там і знову ж таки безкарно відійти", – закликала акторка.

Цікаво, що емоційний допис Мішина доповнила фото з логотипом "Дизель Студіо" та написом: "Поки біля керма наших культурних проєктів люди, які знати не знали ні про культуру, ні про етику, нам буде складно стати тими, ким ми хочемо".

У коментарях Ксенію Мішину підтримали зіркові подруги:

Стася Ровінська: "Я з тобою! Молодець, що не мовчиш і не дозволяєш цього! Якщо можуть вчиняти так з публічними жінками, з непублічними буде ще гірше! Треба давати відсіч! Разом ми сильні! Дівчата, це для усіх нас важливо, підтримайте";

"Я з тобою! Молодець, що не мовчиш і не дозволяєш цього! Якщо можуть вчиняти так з публічними жінками, з непублічними буде ще гірше! Треба давати відсіч! Разом ми сильні! Дівчата, це для усіх нас важливо, підтримайте"; Аліна Доротюк: "Абсолютно солідарна".

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