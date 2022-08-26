В сети уже стихло обсуждение скандала вокруг Ксении Мишиной и "Дизель Шоу", публично оскорбивших актрису. И звезда поделилась, как для нее все завершилось.
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Ксения Мишина о скандале с "Дизелем"
Продюсер "Дизель Шоу" назвал Ксению Мишину "бл*дункой" и "политической хвойдой", хотя впоследствии извинился. Но, как считает сама актриса, эти извинения были не слишком искренни.
Я считаю, что это было не извинением. Я считаю, что это было еще больше погрузиться в это г*вно, которое они натворили. Как писать гадости, они писали рядом с моим именем. А как извиниться, то извиняются перед "женщиной",
– сказала Ксения Мишина.
"Это его карма, его совесть... Если она вообще существует", – подытожила звезда.
Полное интервью Ксении Мишиной: смотрите видео онлайн
Подробнее о скандале
- Вокруг "Дизель Шоу" начался скандал из-за невыплат гонораров. На это жаловалась семья покойной Марины Поплавской и Николай Федосенков, товарищ Ксении Мишиной.
- Актриса вступилась за Федосенкова в сети и напомнила "Дизелям" о букве "z" в их названии. После этого Евгений Крутоголов написал, что актриса нравилась ему до этого момента. В то время как продюсер Алексей Бланар отметился скандальным заявлением: "знал, что Мишина - бледная, но в качестве политической хвойды вижу ее впервые. Растет".
- Ксения Мишина впоследствии ответила, что "Дизель Шоу" подкалывали ее еще на "Танцах со звездами", а впоследствии на "Холостячке". Она отметила, что пока культурными проектами руководят люди, "знать не знавшие ни о культуре, ни об этике, нам будет сложно стать теми, кем мы хотим".
- После извинений со стороны "Дизель Шоу" продюсер проекта добавил, что ждет извинений и от самой актрисы. Но она обвинила их в травле и сексизме.