В сети уже стихло обсуждение скандала вокруг Ксении Мишиной и "Дизель Шоу", публично оскорбивших актрису. И звезда поделилась, как для нее все завершилось.

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Ксения Мишина о скандале с "Дизелем"

Продюсер "Дизель Шоу" назвал Ксению Мишину "бл*дункой" и "политической хвойдой", хотя впоследствии извинился. Но, как считает сама актриса, эти извинения были не слишком искренни.

Я считаю, что это было не извинением. Я считаю, что это было еще больше погрузиться в это г*вно, которое они натворили. Как писать гадости, они писали рядом с моим именем. А как извиниться, то извиняются перед "женщиной",

– сказала Ксения Мишина.

Поясним, Алексей Бланар действительно просил прощения перед актрисой, однако ее имени в сообщении не было. "В S к тому посту я высказался обидно в отношении женщины. Да, признаю, что мужчина не должен так действовать, за это извиняюсь... Да, я должен подобрать другое слово в ее адрес, но в то время бушевали эмоции", – писал продюсер.

"Это его карма, его совесть... Если она вообще существует", – подытожила звезда.

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