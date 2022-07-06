У вівторок, 5 липня, через чотири дні після скандалу, Олексій Бланар видалив образливий допис зі свого фейсбуку й визнав, що погарячкував. Йому довелося вибачатися перед Ксенією Мішиною.

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Продюсер "Дизель Шоу" вибачився перед Мішиною

У P.S. до того посту я висловився образливо щодо жінки. Так, визнаю, що чоловік не має так діяти, за це вибачаюся… Так, я мав підібрати інше слово на її адресу, але в той час вирували емоції,

– публічно перепросив Олексій Бланар.

Він додав, що тепер чекає вибачень від Мішиної, яка в інстаграм-сторіс писала: "Такі вчинки "Дизель Студіо" напевно через букву Z у логотипі?"

"Я вибачився за свої слова. Тепер очікую вибачень від пані Мішиної. Уся наша Студія очікує. Слава Україні! Героям Слава", – наголосив продюсер "Дизель Шоу".

Скриншот з інстаграм-сторіс Ксенії Мішиної

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Керівник "Дизель Студіо" пояснив, що розлютився на Мішину через порівняння з рашистами, бо віч-на-віч стикнувся з ними після 24 лютого. Як з'ясувалося, Бланар з дітьми, дружиною та акторкою "Дизель Студіо" жив в окупації. Російські вояки танком заїжджали в його двір і наставляли автомат на його маленьку доньку.

"У мене чітка асоціація зі словом рашисти – це нелюди, які під'їхали до мого двору на танку, а потім наставили "калашникова" на мене і мою 9-річну доньку. Рашисти – ті, хто тероризували ОТГ, в якій ми опинились на початку війни. Ті, хто залишив нас без світла, тепла, зв'язку, води та майже без продуктів. Ті, хто пристрелив нашу собаку і ледь не вбив іншу – сусіди врятували. Ті, хто пограбував наш будинок три рази. Ті, через кого мої діти виходили з оточення через міни та підірвані мости. Під бомбардуванням та автоматами. Через кого ці діти побачили усі можливі ракети в небі, літаки та гелікоптери над головою, танки, БМП та інші машини на землі. Рашисти – це ті, хто вбиває наших солдатів та мирних людей по всій країні. Ті, хто скидує на нас ракети, снаряди та бомби. Ті, хто хоче знищити Україну", – пояснив Олексій Бланар.

Я не дозволю паплюжити мене та нашу Студію, яка власним коштом в міру сил допомагає ЗСУ, ТрО та простим українцям, що захищають нашу Батьківщину. Яка і словом, і справами щодня доводить – Україна понад усе! Ми – не рашисти, ми – українці, які міцно стоять на засадах вільної, незалежної і справедливої України. У кожному номері і в кожній пісні,

– емоційно завив продюсер "Дизель Шоу".

До речі, змінювати літеру Z в логотипі Dizel Show не планують. У проєкті чекають, "коли ЗСУ та український народ очистить її від нечисті та зла".