В ексклюзивному коментарі 24 Каналу засновник продюсерського центру Comedy Space Сергій Чудаєв висловився про скандал зі стендапером Андрієм Щегелем, який заявив, що "це вибір хлопців – гинути" за свободу України.

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Засновник Comedy Space про скандал зі Щегелем

Своїми діями він підставив велику кількість колег, мене та країну загалом. У нього була конкретна мета і завдання, яке він повинен був виконати, він за нього навіть не брався. Така поведінка – це егоїзм та деструктив,

– обурився Сергій Чудаєв.

Він, як більшість українців, не вірить вибаченням Щегеля: "Побачивши заголовну картинку, мені все стало ясно. Суть тексту не така важлива, так виглядає зляканий кіт, який нашкодив, отримав тапком, але не Андрій Щегель, який розкаявся. Я солідарний з українцями і не вірю у щирість його заяв".

Нагадаємо, що після суспільного розголосу хлопець назвав провокацію "роботою коміка" і скаржився на погрози, а про захисників висловився так: "Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини – гинути на війні, адже українці свідомо обирають країну і мають бажання боротися за неї. У результаті це, на жаль, часом призводить до загибелі кращих дітей країни".

На Щегеля подають до суду

У коментарі нам Сергій Чудаєв заявив, що подає в суд на Андрія Щегеля через порушення умов договору та репутаційні збитки. Річ у тому, що після скандалу в Comedy Space ускладнилося спілкування з деякими артистами.

Звернення до суду – це ініціатива у зв'язку з порушенням договору, в якому йдеться, що він має прибути на гастролі, взяти участь у подіях і повернутися після закінчення концертів в Україну. І звісно є питання ділової репутації нашої компанії,

– прокоментував Сергій Чудаєв.

Важливо, після скандалу зі Щегелем і режисером Голубковим, який втік знімати кліпи для росіянки Клави Коки, Мінкульт змінив правила виїзду чоловіків-артистів під час дії воєнного стану. "Листи сприяння" видаватимуть тепер тільки тим діячам культури, які нададуть приписне посвідчення або військовий квиток, контракти, де вказана мета поїздки, і звіт з підсумками. На все про все їм дається максимум 60 днів, після цього вони зобов'язані повернутися в Україну