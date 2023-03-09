Ще в листопаді 2022 року Тарас Голубков хвалився в соцмережах, що перебуває за кордоном – то в Парижі, то у Варшаві. Медіапортал "Музвар" стверджує, що дозвіл на виїзд з України під час дії воєнного стану він отримав через Мінкульт і скористався цим, щоб зняти кліп для росіянки Клави Коки, яка підтримує кривавий режим Путіна.

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Українець Тарас Голубков зняв кліп для росіянки Клави Коки

У середу, 8 березня, у Клави Коки (справжнє ім'я – Клавдія Високова) відбулася прем'єра кліпу "Замуж". Режисером там вказаний ноунейм Макс Ірман, в якого три публікації та всього 11 фоловерів . в інстаграмі. Однак актор Сергій Главчев, який знявся у відеокліпі, похвалився роботою у фейсбуці та "проколовся" – вказав режисером українця Тараса Голубкова. Згодом він відредагував публікацію.

Інформацію про співпрацю з росіянами підтвердила людина з оточення Тараса,

– йдеться в джерелі.

"Музвар" запросив офіційний коментар у Тараса Голубкова, але відповідь ще не отримав.

Скриншот з фейсбуку Сергія Главчева / Музвар

Важливо! Росіянка Клава Кока виступала в Донецьку, незаконно відвідувала окупований Крим і навіть отримувала ордени від так званої "ДНР". Докази цього ще три роки тому опублікував військовий оглядач і засновник Defence Blog Ділан Малясов.

Голубков і до повномасштабної війни працював з росіянами

Варто зазначити, що Тарас Голубков і до 24 лютого 2022 року режисерував кліпи росіянам. Він є автором відео Клави Коки на пісню "Пьяную домой", зняв "Романы" Філіпу Кіркорову, чим страшенно пишався.

"Навіть уявити було важко, що опинюся на одному майданчику одночасно з Катею Варнавою та Філіпом Кіркоровим", – писав українець і наголошував, що "хотів показати магію, якою володіє" путініст.