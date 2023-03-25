За словами Єгора Крутоголова, ще до повномасштабного вторгнення Росії він пропонував Євгену Нікішину перевезти сім'ю до Києва, однак той не захотів. Тож не дивно, що в перші дні війни чкурнув до своїх. Тоді як Сергій Писаренко жив у Макарові й навіть показував розбомблений будинок. Однак пізніше вони обоє обрали російські рублі, а не кар'єру з "Дизель шоу" в Україні.

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Єгор Крутоголов про Писаренка та Нікішина з "Дизель шоу"

За словами художнього керівника студії, про Україну погано не думає ні Писаренко, ні Нікішин, тож засуджувати їх він не може. На його думку, коміки просто злякалися.

Писаренко в Естонії, наскільки я знаю, а Женя повернувся в Росію. Я їх не засуджую, тому що жодного поганого слова про Україну я від них не чув. Я знаю, що вони бояться. І бояться не тільки за свою д*пу, а за свої родини. Їм є чогось боятися, думаю,

– прокоментував Єгор Крутоголов.

Він вважає, що з України ті злиняли через менталітет, адже росіяни звикли жити у страху: "Вони з радянських часів звикли жити у страху від влади, і їх це влаштовує". Єгор Крутоголов навіть порівняв Писаренка та Нікішина з білорусами з "Дизель шоу" – Танковичем і Сморигіним, які продемонстрували кардинально іншу позицію.

"У нас у колективі були росіяни та білоруси. Білоруси залишаються та роблять велику справу. Хотів подякувати Жені Сморигіну та Дмитру Танковичу за їхню позицію, за їхню любов до України. Діма вже краще за мене розмовляє українською. І Женя це робить", – похвалився Крутоголов.