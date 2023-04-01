В эксклюзивном комментарии 24 Каналу основатель продюсерского центра Comedy Space Сергей Чудаев высказался о скандале со стендапером Андреем Щегелем, заявившим, что "это выбор ребят – погибать" за свободу Украины.

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Основатель Comedy Space о скандале со Щегелем

Своими действиями он подставил большое количество коллег, меня и страны в целом. У него была конкретная цель и задача, которую он должен был выполнить, он за нее даже не брался. Такое поведение – это эгоизм и деструктив,

– возмутился Сергей Чудаев.

Он, как большинство украинцев, не верит извинением Щегеля: "Увидев заглавную картинку, мне все стало ясно. Суть текста не так важна, так выглядит испуганный нашкодивший кот, который получил тапком, но не раскаявшийся Андрей Щегель. Я солидарен с украинцами и не верю в искренность его заявлений".

Напомним, что после общественной огласки парень назвал провокацию "работой комика" и жаловался на угрозы, а о защитниках высказался так: "Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека – погибать на войне, ведь украинцы сознательно выбирают страну и хотят бороться за нее. В результате это, к сожалению, порой приводит к гибели лучших детей страны".

На Щегеля подают в суд

В комментарии нам Сергей Чудаев заявил, что подает в суд на Андрея Щегеля из-за нарушения условий договора и репутационных убытков. Дело в том, что после скандала у Comedy Space усложнилось общение с некоторыми артистами.

Обращение в суд – это инициатива в связи с нарушением договора, в котором говорится, что он должен прибыть на гастроли, поучаствовать в событиях и вернуться по окончании концертов в Украину. И, конечно, есть вопросы деловой репутации нашей компании,

– прокомментировал Сергей Чудаев.

Важно, после скандала со Щегелем и режиссером Голубковым, который сбежал снимать клипы для россиянки Клавы Коки, Минкульт изменил правила выезда мужчин-артистов во время действия военного положения. "Письма содействия" будут выдавать теперь только тем деятелям культуры, которые предоставят приписное удостоверение или военный билет, контракты, где указана цель поездки, и отчет по итогам. На все им дается максимум 60 дней, после этого они обязаны вернуться в Украину.