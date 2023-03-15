Про це в ефірі телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє 24 Канал.
До теми Артистів не випускають за кордон: хто вже отримав відмову та як на це реагують зірки
Кого випускатимуть з України
Ткаченко зазначив, що діячі культури, які хочуть виїхати за кордон, мають надати:
- підтвердження, що в їхніх організаціях проводять військовий облік;
- контракти, де сказано, для чого вони їдуть;
- звіти за підсумками поїздки;
І навіть з цими документами виїзд можуть дозволити лише на 60 днів.
Чому виник скандал з виїздом артистів за кордон
- Гуморист Андрій Щегель зміг виїхати за кордон як артист, попри те, що отримав три повісти в Україні. Зараз Андрій перебуває в Туреччині, звідки оскандалився цинічними фразами про Україну, а потім просив вибачення.
- Вокаліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував скандал навколо гумориста. Тополя зізнався, що відчуває огиду до людей, котрі зрадили батьківщину.
- Український режисер та кліпмейкер Тарас Голубков також отримав дозвіл на перетин кордону, хоча й збрехав Мінкульту про мету поїздки. Він сказав, нібито хотів зняти відео про Україну, а насправді зняв кліп для росіянки Клави Коки.
- Через це деяких артистів тепер не випускають за кордон. Наразі Мінкульт працює над змінами до порядку виїзду.