Про це в ефірі телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє 24 Канал.

До теми Артистів не випускають за кордон: хто вже отримав відмову та як на це реагують зірки

Кого випускатимуть з України Ткаченко зазначив, що діячі культури, які хочуть виїхати за кордон, мають надати:

підтвердження, що в їхніх організаціях проводять військовий облік;

контракти, де сказано, для чого вони їдуть;

звіти за підсумками поїздки;

І навіть з цими документами виїзд можуть дозволити лише на 60 днів.

Чому виник скандал з виїздом артистів за кордон