Війна принесла горе в кожну українську домівку. Але навіть у такий скрутний час українська культура продовжує розвиватися. Чимало артистів випускають нові треки, які присвячують рідній країні.

Важливо Зеленська назвала улюблені українські пісні і заявила, що їх щогодини слухатиме Європа: деталі

Go_A презентували пісню Kalyna

Калина вже давно є символом України. В основу композиції Go_A традиційно взяли старовинну українську народну пісню. У цій композиції є дуже важливі слова: "Рости, моя калина". Це заклик до відродження України, її перемоги та розквіту, який обов'язково скоро буде.

Для синглу колектив обрав обкладинку, яка символізує всі ті криваві події, які відбуваються в України. Сік калини на руках – кров, якою зараз заповнена українська земля, жорстокість щодо мирних жителів України.

Go_A – Kalyna: слухайте пісню онлайн

Українські зірки співають про війну