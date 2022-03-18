Війна принесла горе в кожну українську домівку. Але навіть у такий скрутний час українська культура продовжує розвиватися. Чимало артистів випускають нові треки, які присвячують рідній країні.
Важливо Зеленська назвала улюблені українські пісні і заявила, що їх щогодини слухатиме Європа: деталі
Go_A презентували пісню Kalyna
Калина вже давно є символом України. В основу композиції Go_A традиційно взяли старовинну українську народну пісню. У цій композиції є дуже важливі слова: "Рости, моя калина". Це заклик до відродження України, її перемоги та розквіту, який обов'язково скоро буде.
Для синглу колектив обрав обкладинку, яка символізує всі ті криваві події, які відбуваються в України. Сік калини на руках – кров, якою зараз заповнена українська земля, жорстокість щодо мирних жителів України.
Go_A – Kalyna: слухайте пісню онлайн
Українські зірки співають про війну
- "Буде жити Україна": Олег Винник переробив український гімн на переможну пісню.
- "Ми вистоїмо, у нас немає страху": дует TamerlanAlena випустив бойову пісню про війну в Україні.
- Женя Галич та Саша Чемеров випустили актуальний трек "Досить", записаний ще 4 роки тому.
- "Я кажу "ні": Наталія Могилевська переспівала пісню "Місяць" з актуальними словами про війну.
- "До сліз": Настя Каменських зворушила мережу піснею "Я – Україна", яку написав Потап.