Война принесла горе в каждый украинский дом. Но даже в такое трудное время украинская культура продолжает развиваться. Многие артисты выпускают новые треки, которые посвящают родной стране.
Важно Зеленская назвала любимые украинские песни и заявила, что их каждый час будет слушать Европа: детали
Go_A презентовали песню Kalyna
Калина уже давно является символом Украины. В основу композиции Go_A традиционно взяли старинную украинскую народную песню. В этой композиции есть очень важные слова: "Расти, моя калина". Это призыв к возрождению Украины, ее победе и расцвету, который обязательно скоро будет.
Для сингла коллектив выбрал обложку, символизирующую все те кровавые события, которые происходят в Украине. Сок калины на руках – кровь, которой сейчас заполнена украинская земля, жестокость по отношению к мирным жителям Украины.
Go_A – Kalyna: слушайте песню онлайн
Украинские звезды поют о войне
- "Буде жити Україна": Олег Винник переделал украинский гимн в победную песню.
- "Мы устоим, у нас нет страха": дуэт TamerlanAlena выпустил боевую песню о войне в Украине.
- Женя Галич и Саша Чемеров выпустили актуальный трек "Досить", записанный еще 4 года назад.
- "Я кажу "ні": Наталья Могилевская перепела песню "Місяць" с актуальными словами о войне.
- "До слез": Настя Каменских тронула сеть песней "Я – Україна", написанная Потапом.