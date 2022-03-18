Война принесла горе в каждый украинский дом. Но даже в такое трудное время украинская культура продолжает развиваться. Многие артисты выпускают новые треки, которые посвящают родной стране.

Важно Зеленская назвала любимые украинские песни и заявила, что их каждый час будет слушать Европа: детали

Go_A презентовали песню Kalyna

Калина уже давно является символом Украины. В основу композиции Go_A традиционно взяли старинную украинскую народную песню. В этой композиции есть очень важные слова: "Расти, моя калина". Это призыв к возрождению Украины, ее победе и расцвету, который обязательно скоро будет.

Для сингла коллектив выбрал обложку, символизирующую все те кровавые события, которые происходят в Украине. Сок калины на руках – кровь, которой сейчас заполнена украинская земля, жестокость по отношению к мирным жителям Украины.

Go_A – Kalyna: слушайте песню онлайн

Украинские звезды поют о войне