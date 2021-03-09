Гурт Go_A презентував оновлену пісню "Шум" до Євробачення-2021: відео

Український гурт Go_A представив новий варіант пісні "Шум", який довелось повністю переробити під формат конкурсу Євробачення. Оновлений варіант композиції з'явився у ютубі 9 березня.

Пісня "Шум" Go_A для Євробачення-2021

У новому варіанті пісні "Шум" довелось скоротити хронометраж, а також відмовитися від використання слів з українських народних пісень. На це довелось піти через визначений регламент Євробачення. Втім, Катерина Павленко у "Суспільному" заявила, що її колеги доклали максимум зусиль, аби зберегти зв'язок з попередньою версією пісні.

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У кліпі можна побачити кадри Чорнобильської АЕС, а сам стиль відео нагадує стім-панк. Музиканти їдуть на великій вантажівці посеред лісу і починають співати. До них крізь хащі виходять люди у медичних костюмах, які починають хоровод. Потім вони скидають з себе медичні костюми, демонструючи на собі різнокольоровий одяг, та ритмічно танцюють.

Go_A – нова версія пісні Шум: дивитись відео онлайн (з 4:44)

"Новий текст, звісно ж, також заснований на українському фольклорі. Це матеріал, з яким ми працюємо з 2012 року і не збираємося нічого змінювати. Новий текст є немовби "сиквелом" до попередньої версії, продовженням пісні, випущеної в січні, але трохи у іншому настрої, веселішому. Так, у старій версії ми закликали весну і надіялися на неї, а у новій вона вже прийшла і ми всі дуже раді", – розповіла Павленко.

Солістка гурту додала, що нові обмеження Євробачення через пандемію коронавірусу не завадять гурту добре презентувати пісню на сцені пісенного конкурсу: "Ми не збираємося нічим жертвувати, все необхідне для виступу у нас є. Ми впораємося без балету і без бек-вокалу. Звісно, хотілося б побільше людей, влаштувати справжній танок "шум" на сцені Євробачення, але ми розуміємо що є обмеження, і будемо намагатися зробити все найкращим чином".

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Що відомо про пісню "Шум"?

На початку лютого представники Євробачення в Україні обрали композицію гурту Go_A, з якою гурт відправиться у Роттердам. Пісня знайшла відклик в українських шанувальників теж, тому, музиканти сподіваються, що вони гідно презентують "Шум" не гірше, ніж минулорічний Solovey.

У кліпі до пісні "Шум" музиканти були одягнені у захисних костюмах та масках, а зйомки кліпу проходили на київській горі Щекавиця. Наразі перша версія пісні зібрала у ютубі 2,7 мільйона переглядів.

Go_A – Шум: дивитись відео онлайн