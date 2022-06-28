Наталія Могилевська зізналася, чи шкодує, що колись підтримувала Януковича

Під час війни особливо гостро постало питання підтримки політиків, які сіяли в суспільстві проросійські настрої. Одним з них був Віктор Янукович. Його у 2004 році разом з мільйонами інших українців підтримувала співачка Наталія Могилевська.

Янукович був одним з тих, хто допомагав Росії у підготовці війни проти України. Революція Гідності показала, що ця людина – зрадник українського народу.

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Наталія Могилевська про підтримку Януковича

У розмові з журналісткою артистка підкреслила, що підтримувала Януковича 18 років тому. У 2010 році він став президентом, однак тоді Могилевська вже не співала на його підтримку. Тоді дуже хвилювалася, було неприємно, оскільки розуміла, що дуже помилялася в цьому політику.

Ми тоді поїхали в тур з Кузьмою і я йому казала: "Кузя, ну як ми могли так помилитися?". А він мені казав: "Наталочко, на жаль, разом з нами помилилися 20 мільйонів українців",

– пригадала виконавиця.

У час повномасштабної війни в Україні артистка активно підтримує наших військових і переселенців. Однак не обійшлося без скандалу. В одному з інтерв'ю Могилевська запропонувала після перемоги запровадити в Україні три державних мови – українську, російську та англійську. Вона навела у приклад Швейцарію, де таких чотири. Однак артистку розкритикували в мережі, наголосивши, що в Україні є та буде лише одна державна мова – українська.

Підіймати питання про те, щоб мова окупантів стала державною, коли від їхніх рук гинуть тисячі ні в чому не винних людей, – недоречно. Так, в Україні справді є багато російськомовного населення, але нам треба зробити все, щоб викорінити все, що пов'язує з ворогом, а не закріплювати його мову на законодавчому рівні.

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