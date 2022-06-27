Якщо одним артистам морально важко співати для військових, то Олег Скрипка від них заряджається. Свій перший прифронтовий концерт гурт "Воплі Відоплясова" зіграв 2014-го року й одразу після нього потрапив під мінометний обстріл, тож музиканти загартовані війною. Тим паче один з їхніх гітаристів зараз у лавах ЗСУ.

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Чому ВВ дає концерти для військовим

Для мене дуже важливо побачити людей, поспілкуватися з людьми, від яких напряму залежить моє життя, життя моєї родини і всіх українців. З тими, хто конкретно захищає нас,

– пояснив Олег Скрипка.

Він зізнався, що після концертів для військових і сам стає сильніший, адже бачить, що ті впевнені, сміливі, сильні та заряджені на перемогу над Росією.

"Це настільки сильні люди, що стає спокійно. Ти впевнений, що все буде добре, тому що це неймовірні люди. Від них заряджаєшся і спокоєм, і енергією, і силою, і впевненістю. Ти розумієш, заради чого це все відбувається. Ці люди теж вдячні, що ми приїжджаємо до них, граємо", – розповів музикант.

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Як Олег Скрипка спілкується з захисниками

Їм не потрібні слова підтримки, це нам потрібні слова підтримки. Вони самі кого завгодно підтримають. Це потужні люди, вони цього не потребують. Вони сильні, це їхнє рішення,

– наголосив лідер "Воплі Відоплясова".

Тому замість слів підтримки Олег Скрипка каже військовим слова вдячності, розповідає, як ними пишаються і в Україні, й у всьому світі.

"Європейці як до якихось богів ставляться до наших вояків, солдат. Ясно, що їм приємно, що вони роблять велику, поважну, необхідну справу для всього світу, для Європи. Кожна людина потребує відчуття правильності своїх вчинків", – пояснив співак.