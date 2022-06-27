Лідер "Антитіл" Тарас Тополя разом з колегами з колективу з першого дня війни перебуває на передовій. Спочатку артисти допомагали військовим на Київщині, а зараз підрозділ, до якого вони належать, перебуває на Харківщині.

Читайте також Їх підтримують моя мама і вітчим, – лідер "Антитіл" розповів, як його сім'я живе в США

Тарас Тополя про найстрашніший день на війні

За понад 4 місяці війни артисти допомогли багатьом військовим, які отримали поранення. Тарас зізнався, що ніколи не забуде день, коли його побратимові відірвало ногу. Для нього це було найстрашніше.

З мінометів розвалили місце нашої дислокації. Нашому побратиму відірвало ногу. Ми рятували йому життя,

– пригадав Тарас.

Війна забирає життя та здоров'я наших захисників. Тополя зізнався, що найсильніше почуття, яке він і його друзі мають на війні, – це ненависть до росіян. В екстремальні моменти немає філософського мислення. Але якщо є можливість видихнути й поміркувати, то Тарас прагне відновити справедливість: "У мене загострене відчуття справедливості й воно полягає в тому, що так нечесно. Україна має право на своє незалежне майбутнє, Україна має право на свою державу, українці не повинні помирати. Це неправильно. І ми зараз тут робимо свою справу, щоб це майбутнє вибороти".

Інтерв'ю Тараса Тополі: дивіться відео онлайн

Тарас Тополя про службу в теробороні