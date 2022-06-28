Янукович был одним из тех, кто помогал России в подготовке войны против Украины. Революція Гідності показала, что этот человек – предатель украинского народа.
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Наталья Могилевская о поддержке Януковича
В разговоре с журналисткой артистка подчеркнула, что поддерживала Януковича 18 лет назад. В 2010 году он стал президентом, однако тогда Могилевская уже не пела в его поддержку. Тогда очень волновалась, было неприятно, поскольку понимала, что ошибалась в этом политике.
Мы тогда поехали в тур с Кузьмой и я ему говорила: "Кузя, ну как мы могли так ошибиться?" А он мне говорил: "Наталочка, к сожалению, вместе с нами ошиблись 20 миллионов украинцев",
– вспомнила исполнительница.
Во время полномасштабной войны в Украине артистка активно поддерживает наших военных и переселенцев. Однако не обошлось без скандала. В одном из интервью Могилевская предложила после победы ввести в Украине три государственных языка – украинский, русский и английский. Она привела в пример Швейцарию, где таких четыре. Однако артистку раскритиковали в сети, подчеркнув, что в Украине есть и будет только один государственный язык – украинский.
Поднимать вопрос о том, чтобы язык оккупантов стал государственным, когда от их рук погибают тысячи ни в чем не повинных людей, – неуместно. Да, в Украине действительно много русскоязычного населения, но нам нужно сделать все, чтобы искоренить все, что связывает с врагом, а не закреплять его язык на законодательном уровне.
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