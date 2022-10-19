Хореографиня Татьяна Денисова сделала карьеру в Украине и переехала в Россию. Ее дальше приглашали на украинское телевидение, но с началом войны танцовщица снова показала свое настоящее лицо.

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Что Денисова говорила о Москве, в которой теперь живет

Бывший муж Татьяны Денисовой Александр Кривошапко рассказал, что не любит говорить плохого об экс-жене. Однако признался, что она говорила о России и Москве. Как оказалось, Татьяна облила страну грязью.

Скажу так, что Таня всегда мне говорила, цитирую: "Москва – город наркоманов, проституток и, мягко говоря, представителей ЛГБТ-сообщества". Мне очень досадно, что человек, позиционирующий себя сильным и мудрым, вынужден жить в таком обществе. Еще и добровольно,

– пошутил Кривошапко.

Напомним, ранее Александр Кривошапко объяснял, что так Татьяна Денисова высказывалась в 2010-х годах, когда певец сотрудничал с Россией. Еще тогда танцовщица не имела такой связи с российским рынком. После многолетнего строительства карьеры в Москве, в декабре 2021, она стала гражданкой страны-террориста.

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Евгений Кот, учившийся в Денисовой и сидевший бок о бок с ней на шоу "Танцы.World of Dance", вычеркнул ее из своей жизни. "Татьяна на себе почувствовала эти адские первые дни войны и бомбардировки Киева. Вчера узнал, что, несмотря на это все, она уехала в страну-террориста, в страну-агрессора, села в жюри там в другое шоу. Она закрывает глаза на геноцид и убийства украинцев поддерживает войну".

Катя Осадча возмутилась тем, что украинское ТВ приглашало Денисову в страну, даже несмотря на то, что она участвовала в российских проектах во время войны на Донбассе.