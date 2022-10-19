Це вкотре доводить, що зрадників не люблять ніде. Протестувальникам вдалося домогтися того, щоб Ані Лорак не змогла виступити в Європі, коли підтримує війну в Україні. Тепер артистка зможе насолоджуватися гастролями лише у болотах Росії.

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У Європі скасували концерти Ані Лорак

Співачка планувала виступити з туром The Best у Німеччині та Чехії. Концерти були заплановані з 21 жовтня по 3 листопада. Тепер з сайту, де продавали квитки, зникли афіші про виступи Лорак. Там можна знайти інформацію про виступи акторки лише у 2016 та 2017 роках.



Скриншот з сайту продажі квитків на концерти Лорак

На ще кількох сайтах зазначається, що тур Ані Лорак переносять на 2023 рік. Організатори вказують різні причини:

"У зв'язку з нестабільною геополітичною ситуацією організатор змушений перенести концертний тур гурту Ані Лорак на 2023 рік".

"У зв'язку з посиленням поширення коронавірусної інфекції організатор змушений перенести запланований тур".

З офіційного сайту співачки також зникли анонси її європейських концертів.

Нагадаємо, Ані Лорак ще на початку вересня оголосила про концерти в Європі. Для того, щоб виступити за кордоном, вона назвала себе "найтитулованішою українською співачкою", згадала, що колись отримала звання народної артистки України.

Ані Лорак знає, як до росіян ставляться у Європі, тому вирішила не афішувати те, що вона зрадила Україну та обрала життя в країні-агресорці. Ба більше, скористалася ставленням європейців до війни в Україні. Та це не допомогло. Про реакцію на такий тур гастролерки більше дізнайтеся тут.