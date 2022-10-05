30-річний Олександр Кривошапко розповів, що майже сім років не спілкувався з ексдружиною Тетяною Денисовою, але в листопаді 2021 року вона несподівано йому написала. Хореографка попросила надіслати свідоцтво про розлучення, бо готувалася отримати російський паспорт. Так, уже в грудні Денисова офіційно стала росіянкою.

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Кривошапко про російське громадянство Денисової

Ви повинні розуміти, що це людина, яка була народжена в Калінінграді. Все життя жила в Севастополі, вчилася в Пітері у Ваганівці й після початку кар'єри в Україні працювала в Росії. Враховуючи її таке російське походження, я не помітив нічого, що б мене образило. Я розумів, що людині потрібно розвиватися,

– заявив Олександр Кривошапко.

Абсурдність її російського громадянства полягає в тому, що коли після участі в шоу "Х-фактор" 2010 року співак катався в Москву в офіс Sony Music, то Денисова всіляко поливала Росію брудом. Танцівниця, яка на той час була на піку кар'єри в Україні, вбивала йому в голову, що це країна "п*дарас*в, наркоманів і повій".

Коли мої перші проєкти в Україні відбулися, я співпрацював з російським офісом компанії Sony Music і постійно їздив до Москви. Таня тоді до Москви не мала ніякого відношення. І вона постійно казала мені, цитую: "Сашо, Росія – це країна п*дарас*в, наркоманів і повій". Це її слова. І тому мені дуже прикро, що людина, з якою в мене був шлюб, вимушена жити в настільки неприємній для себе атмосфері,

– підколов Кривошапко Денисову.

Тетяна Денисова та Олександр Кривошапко / Фото з соцмереж

Цікаво, що співак не засуджував Тетяну Денисову за мовчання після 24 лютого, бо розумів, що та живе в країні, де за правду "може зникнути". Однак коли ексдружина сіла в суддівське крісло російського танцювального шоу, то остаточно впала в його очах.

"Мені дуже жаль. Я її завжди вважав найталановитішою, наймудрішою людиною. Але коли доросла жінка робить такі речі, це не можна назвати мудрістю. У моїх очах її талант теж розсипався. І мені дуже прикро через це", – підсумував Олександр Кривошапко.

Нагадаємо, Євген Кот, з яким Тетяна Денисова знімалася в проєкті "Танці.World of Dance", розповів, що та була в Україні 24 лютого, адже робота над шоу тривала.



"Тетяна на собі відчула ці пекельні перші дні війни та бомбардування Києва. Вона закриває очні на геноцид та вбивства українців, підтримує війну", – емоційно наголошував танцівник.