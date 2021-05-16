Травень для популярної української співачки Настя Каменських та репера Потапа є дуже насиченим, адже в цей місяць вони святкують дні народження, річницю весілля, а цього року й Великдень. Артистка розповіла, як проходили всі свята.

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Настя Каменських про дні народження в сім'ї

Нагадаємо, що на свій день народження Настя Каменських влаштувала вечірку, де постала в образі Фріди Кало. Знаменитість розповіла, яка в неї є схожість із талановитою мисткинею.

Я пам’ятаю як у п’ять років моя мама мені висмикувала моноброву. Мені було так боляче. Вона казала, що треба так зробити, адже я вже тоді була маленька артистка. А наразі вона вже і не росте,

– поділилась співачка.

Трохи згодом чоловік Каменських Потап святкував ювілей – йому виповнилося 40 років. Репер влаштував невелике домашнє свято, як і планував.

Настя Каменських розповіла, що подарувала коханому сережки. Так знаменитість виконала прохання чоловіка.

Я подарувала йому сережки з діамантами. Але він сам попросив. В травні у нас ще й річниця весілля. Але ми не будемо святкувати,

– зізналась зірка.

Настя Каменських про свята у травні: відео

Зазначимо, на день народження Насті Каменських Потап подарував дружині дорогу брендову сумочку. Цей аксесуар репер часто вручає коханій, бо вважає, що в неї є занадто мало сумок.

Також раніше співачка розповідала, чому вона з Потапом не святкуватиме 2 річницю весілля. Зірка зізналась, що на рішення вплинула пандемія коронавірусу, а також занадто велика кількість різних свят в один період.