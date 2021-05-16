Май для популярной украинской певицы Насти Каменских и рэпера Потапа является очень насыщенным, так как в этом месяце они празднуют дни рождения, годовщину свадьбы, а в этом году и Пасху. Артистка рассказала, как проходили все праздники.

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Настя Каменских о днях рождения в семье

Напомним, что на свой день рождения Настя Каменских устроила вечеринку, где предстала в образе Фриды Кало. Знаменитость рассказала, какое у нее есть сходство с талантливой художницей.

Я помню, как в пять лет моя мама мне выдергивала монобровь. Мне было так больно. Она говорила, что надо так сделать, потому что я уже тогда была маленькой артисткой. А сейчас она уже и не растет,

– поделилась певица.

Немного погодя муж Каменских Потап праздновал юбилей – ему исполнилось 40 лет. Рэпер устроил небольшой домашний праздник, как и планировал.

Настя Каменских рассказала, что подарила любимому серьги. Так знаменитость выполнила просьбу мужа.

Я подарила ему серьги с бриллиантами. Но он сам попросил. В мае у нас еще и годовщина свадьбы. Но мы не будем праздновать,

– призналась звезда.

Настя Каменских о праздниках в мае: видео

Отметим, на день рождения Насти Каменских Потап подарил жене дорогую брендовую сумочку. Этот аксессуар рэпер часто вручает любимой, потому что считает, что у нее слишком мало сумок.

Также ранее певица рассказывала, почему они с Потапом не будут праздновать 2 годовщину свадьбы. Звезда призналась, что на решение повлияла пандемия коронавируса, а также слишком большое количество разных праздников в один период.