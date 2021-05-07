Успішному українському продюсерові та реперові Потапу вже завтра, 8 травня, виповниться 40 років. Чоловік вже спланував, що він робитиме на день народження.

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Як Потап святкуватиме день народження

Репер зізнався, що не хоче гучних вечірок. Тому святкування 40-річчя пройде вдома й у сімейному колі.

Як буду святкувати день народження? У колі родини, дуже скромно у себе вдома, /– поділився Потап.

Знаменитість додав, який би хотів отримати подарунок з нагоди дня народження: "Я нічого не замовляв друзям. Останнім часом почав збирати колекцію українських національних витворів мистецтва – якийсь глечик, картину або скульптурку із задоволенням прийму у знак шани".

Зауважимо, нещодавно свій день народження відсвяткувала Настя Каменських. Вона влаштувала тематичну вечірку, поставши в образі Фріди Кало. Свято з нагоди 34-річчя також пройшло вдома в колі близьких.

4 травня Потап влаштував коханій сюрприз, незважаючи на те, що зірка прийшла втомлена з концерту. Тому, ймовірно, що й співачка підготує для чоловіка чудове свято.