Популярна Настя Каменських не стала розсекречувати преміальний дім моди, якому віддав перевагу Потап. Співачка лише зазначила, що, на думку чоловіка, в її гардеробі мало сумок, тому цей аксесуар вона отримує за будь-якої нагоди.

До теми Настя Каменських вразила розкішним образом у чорній мінісукні: ефектні фото з YUNA-2021

Кожного разу він дарує мені якусь сумочку. Квіти, кульки, але ще до мого дня народження він робив мені дуже багато подарунків,

– поділилася Настя Каменських.

Зірка додала, що вони з коханим радують одне одного без жодних приводів. Вони не чекають дня народження чи Для святого Валентина, щоб зробити сюрприз, а перетворюють на свято кожен день, проведений разом.

"Для нас важливіше те, що ти кохаєш кожного дня. Чесно сказати, я навіть нічого не чекала, але він мені подарував, і я вдячна за кожен його сюрприз", – запевнила артистка.

Цікаво Потап показав архівне фото з Настею Каменських в Мексиці: романтичний кадр

Як Настя Каменських відзначила день народження