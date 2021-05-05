Настя Каменських поділилась кадрами з дня народження на особистій сторінці. Відома українська артистка провела 34-річчя в компанії найближчих для неї людей.

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Як Настя Каменських святкувала день народження

Співачка вирішила провести свято на подвір'ї свого маєтку під Києвом, влаштувавши невеличку вечірку. На ній були присутні чоловік Потап, мама Лідія, подруга та ексдружина Позитива Анна Андрійчук та інші близькі.



День народження Насті Каменських / Фото з інстаграм-сторіз

Оскільки Насті Каменських сподобався відпочинок у Мексиці, святкування було тематичним. Зокрема, сама співачка постала в образі знаменитої мексиканської художниці Фріди Кало.

Артистка позувала у чорній пишній плісированій сукні зі шкіряним корсетом, що додавав аутфітові зухвалості. Зірка доповнила образ масивними золотими сережками.

Настя Каменських заплела коси й прикрасила зачіску квітами. На обличчі вона зробила відповідний макіяж. Вона нафарбувала пишні брови, підкреслила очі тінями й стрілками, щоки рум'янами, а губи – червоною помадою.



Настя Каменських з Потапом / Фото з інстаграм-сторіз

Сюрприз від Потапа