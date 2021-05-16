Ольга Сумська та Віталій Борисюк вирішили пишно відсвяткувати срібне весілля. Вони влаштували вечірку в одному із ресторанів Києва. Подружжя оновило весільні обітниці та одружилися вдруге.

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Друге весілля Ольги Сумської та Віталія Борисюка

На церемонії була присутня преса, а також українські знаменитості – Катя Осадча, Віталій Козловський, Володимир Горянський і Гарік Кричевський з дружинами та багато інших. Як і на кожному весіллі, наречена кидала букет, який спіймала Влада Литовченко.

Також святкування відвідала донька Сумської й Борисюка – 19-річна Анна. Натомість сестра Ольги, Наталія, а також старша донька Антоніна Паперна, не прибули на весілля.



Ольга Сумська і Віталій Борисюк на весіллі з донькою / Фото з інстаграм-сторіз

Образи наречених

У день другого весілля Ольга Сумська та Віталій Борисюк виглядали неймовірно щасливими. Не менш вражали їхні вбрання. Традиційно, акторка приміряла розкішну білу сукню з блискітками довжини максі, що вдало підкреслювала фігуру. Також вона обрала довгу фату, а доповненням look була підвіска на білій стрічці.

Вбрання Ольга Сумська поєднала із молочними туфлями на підборах. Вона розпустила довге волосся та вклала його локонами. На обличчі зірка зробила макіяж, підкресливши очі коричневими тінями, а губи – персиковою помадою.

Натомість Віталій Борисюк постав у вишуканому смокінгу, що складався з чорних штанів та елегантного білого жакета з чорними смужками, а також метелика.



Ольга Сумська і Віталій Борисюк на весіллі / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, одруження Сумської та Борисюка, як і належить, відбулося після зізнання в коханні та пропозиції вийти заміж. З нагоди 25 річниці шлюбу акторка раніше ділилась зворушливими архівними фото з весілля.