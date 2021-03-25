Даша Квіткова розповіла, який подарунок отримає від Добриніна за сина

Блогерка Даша Квіткова перебуває на п'ятому місяці вагітності. У липні вона народить герою "Холостяка" Нікіті Добриніну довгоочікуваного сина. Ще до появи малюка чоловік зробив дружині розкішний подарунок. Він придбав дорогий автомобіль, який готують на замовлення.

Обраниця Нікіти Добриніна, який став ведучим шоу "Холостяк" в Росії, невдовзі народить первістка. Про поповнення в родині пара мріяла давно, а Даша Квіткова довго не могла завагітніти. Тому шоумен в такому захваті від майбутнього батьківства, що зробив подарунок дружині ще до народження сина.

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Даша Квіткова про подарунок Добриніна за сина

Блогерка не приховує, що чоловік виконує всі її забаганки – бігає по морозиво, коли на вулиці заметіль та мінус 20 градусів, та робить дорогі подарунки. За сина Даша Квіткова отримає від нього автомобіль мрії, однак сяде за кермо ще до того, як стане мамою. Нікіта Добринін вже купив авто, яке вдосконалюють відповідно до бажань вимогливої дружини.

Він зробив мені подарунок вже, до народження. Ми просто на нього чекаємо. Нікіта подарував мені машину. Вона готується спеціально на замовлення, тому що я хотіла бежевий салон, я хотіла підігрів керма, усілякі такі штучки,

– розповіла Даша Квіткова.

Вона не розсекретила марку та вартість автомобіля, зазначивши, що роз'їжджатиме столицею вже у квітні. Очевидно, подарунком чоловіка блогерка похизується вже в особистому інстаграм-профілі.

Що відомо про вагітність Даші Квіткової

У січні під час відпустки на Мальдівах подружжя оголосило, що чекає на народження первістка.

Пара дізналася про вагітність після поїздки в Чернівці. Тоді вони обоє плакали від щастя, адже давно мріяли про поповнення.

У першому триместрі вагітності Даша Квіткова захворіла на COVID-19 та страждала від зневоднення так, що доводилося викликати швидку.

Напередодні Дня закоханих подружжя влаштувало гучне гендер-паті та дізналося стать первістка. У них народиться син.

переломом носа, а її чоловік, який був за кермом, не постраждав.