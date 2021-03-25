Блоггер Даша Квиткова находится на пятом месяце беременности. В июле она родит герою "Холостяка" Никите Добрынину долгожданного сына. Еще до появления малыша муж сделал жене роскошный подарок. Он приобрел дорогой автомобиль, который готовят на заказ.

Избранница Никиты Добрынина, который стал ведущим шоу "Холостяк" в России, вскоре родит первенца. О пополнении в семье пара мечтала давно, а Даша Квиткова долго не могла забеременеть. Поэтому шоумен в таком восторге от будущего отцовства, что сделал подарок жене еще до рождения сына.

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Даша Квиткова о подарке Добрынина за сына

Блогер не скрывает, что муж выполняет все ее прихоти – бегает за мороженым, когда на улице метель и минус 20 градусов, и делает дорогие подарки. За сына Даша Квиткова получит от него автомобиль мечты, однако сядет за руль еще до того, как станет мамой. Никита Добрынин уже купил авто, которое совершенствуют в соответствии с желаниями требовательной жены.

Он сделал мне подарок уже до рождения. Мы просто его ждем. Никита подарил мне машину. Она готовится специально на заказ, потому что я хотела бежевый салон, я хотела подогрев руля, всякие такие штучки,

– рассказала Даша Квиткова.

Она не рассекретила марку и стоимость автомобиля, отметив, который будет разъезжать по столице уже в апреле. Очевидно, подарком мужа блогерша похвастается уже в личном инстаграм-профиле.

Что известно о беременности Даши Квитковой

В январе во время отпуска на Мальдивах супруги объявили, что ждут рождения первенца.

Пара узнала о беременности после поездки в Черновцы. Тогда они оба плакали от счастья, ведь давно мечтали о пополнении.

В первом триместре беременности Даша Квиткова заболела COVID-19 и страдала от обезвоживания так, что приходилось вызывать скорую.

Накануне Дня влюбленных супруги устроили шумное гендер-пати и узнали пол первенца. У них родится сын.

Добавим, в конце августа Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП на трассе Киев-Одесса. Тогда блогерши был перелом носа, а ее муж, который был за рулем, не пострадал.