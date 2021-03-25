Даша Квиткова рассказала, какой подарок получит от Добрынина за сына
Блоггер Даша Квиткова находится на пятом месяце беременности. В июле она родит герою "Холостяка" Никите Добрынину долгожданного сына. Еще до появления малыша муж сделал жене роскошный подарок. Он приобрел дорогой автомобиль, который готовят на заказ.
Источник:"Звездный путь"
Избранница Никиты Добрынина, который стал ведущим шоу "Холостяк" в России, вскоре родит первенца. О пополнении в семье пара мечтала давно, а Даша Квиткова долго не могла забеременеть. Поэтому шоумен в таком восторге от будущего отцовства, что сделал подарок жене еще до рождения сына.
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Даша Квиткова о подарке Добрынина за сына
Блогер не скрывает, что муж выполняет все ее прихоти – бегает за мороженым, когда на улице метель и минус 20 градусов, и делает дорогие подарки. За сына Даша Квиткова получит от него автомобиль мечты, однако сядет за руль еще до того, как станет мамой. Никита Добрынин уже купил авто, которое совершенствуют в соответствии с желаниями требовательной жены.
Он сделал мне подарок уже до рождения. Мы просто его ждем. Никита подарил мне машину. Она готовится специально на заказ, потому что я хотела бежевый салон, я хотела подогрев руля, всякие такие штучки,
– рассказала Даша Квиткова.
Она не рассекретила марку и стоимость автомобиля, отметив, который будет разъезжать по столице уже в апреле. Очевидно, подарком мужа блогерша похвастается уже в личном инстаграм-профиле.
Что известно о беременности Даши Квитковой
- В январе во время отпуска на Мальдивах супруги объявили, что ждут рождения первенца.
- Пара узнала о беременности после поездки в Черновцы. Тогда они оба плакали от счастья, ведь давно мечтали о пополнении.
- В первом триместре беременности Даша Квиткова заболела COVID-19 и страдала от обезвоживания так, что приходилось вызывать скорую.
- Накануне Дня влюбленных супруги устроили шумное гендер-пати и узнали пол первенца. У них родится сын.
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