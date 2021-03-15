Сестра Меган Маркл підозрює, що їй світить розлучення з принцом Гаррі

Скандальна сестра Меган Маркл – Саманта Маркл – вважає, що шлюб принца Гаррі та її сестри швидко може завершитись розлученням, якщо їм не допоможуть психологи. На її думку, нащадок "корони" вже "ставить під сумнів" шлюб з Маркл.

Саманта Маркл прогнозує розлучення зірковій сестрі

У черговому коментарі для американського видання сестра Меган вкотре прокоментувала скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі. Вона припустила, що розлучення може бути цілком реальним, якщо принц Гаррі стане неприємним, коли почне не погоджуватись з Маркл або ж віддалятися від неї.

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Може, він (Гаррі, – Showbiz 24) вже сумнівається в тому, що відбувається, якщо у нього, звичайно, функціонує лобова частка. Гаразд, йому ж не 12. Який чоловік буде щасливий і йому буде комфортно в такому стані? Думаю, що він починає заперечувати або навіть віддалятися від неї, і може стати неприємним, якщо у нього не буде хорошого адвоката або їм не нададуть дійсно хорошу консультацію,

– додала сестра Меган.

Жінка також згадала про їхнього з Меган батька Томаса, який вже кілька років не спілкувався з Меган та не бачив внука Арчі. Саманта звинувачує Меган у "нарцисистському розладі особистості" та порадила сестрі принести публічні вибачення.

"Я бачу, що це закінчиться розлученням, якщо вони не отримають широку консультацію і не погодяться працювати над тим, щоб бути чесними, працювати над вибаченнями перед усіма, кого вони образили, поводячись в останні два роки, як слони в посудній лавці", – наголосила скандальна сестра Саманта.

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Інтерв'ю Опри Вінфрі з принцом Гаррі та Меган Маркл: головне

Після виходу інтерв'ю через 2 дні Букінгем відреагував на ситуацію та зазначив, що шкодує, що парі довелось все це терпіти минулими роками. На розмову з Вінфрі також відреагував принц Вільям, який зазначив, що "королівська сім'я – не расистська". Щодо Кейт Міддлтон, то вона береже мовчання, але одягає рожевий колір, який, начебто, стримує гнів.