Співак зауважив, що не всі правильно зрозуміли меседжі, які він заклав у пісню. Як зазначив виконавець, головна ідея треку не в тому, що хтось буквально вважає зрадою, якщо в тебе немає вус, як у Тараса Шевченка, чи якщо ти не їси сало. До того ж він подякував слухачам яким сподобалась пісня.

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Сергій Бабкін відповів хейтерам

За його словами, кожен читає текст і слухає пісню через призму особистого досвіду, виховання, освіти та інтелекту. Виконавець зазначив, що вважає себе українцем не за національністю, а за вибором цінностей і культури.

На його думку, безглуздо розбирати кожен рядок і намагатись пояснити, що хтось щось не так зрозумів, оскільки це музична композиція, а не пресреліз, політична заява чи відповідь на запитання в інтерв'ю.

Пісня не є ніяким висміюванням української ідентичності… Я лише тиждень до "Зради" робив допис про те, як і чому я переходив на українську спочатку в піснях, а потім у житті. Я сам одягаю вишиванку і пишаюсь цим,

– наголосив виконавець.

Бабкін зазначив, що обрав бути корисним ЗСУ своїми концертами та піснями, гроші від яких надсилає кожного місяця військовим.

"Це вже сотні тисяч євро, але я хочу, щоб був мільйон. Я не збираю донати, я доначу свої (гроші – 24 Канал), майже всі, що заробляю. Якби кожен, хто написав про свою огиду під відео надіслав би ЗСУ по 350 000 євро, то українське військо вже б вигнало росіян", – підсумував виконавець.

Чому Сергія Бабкіна розкритикували: коротко

Днями виконавець презентував нову пісню "Зрада". У композиції музикант використав поняття "зради", щоб висміяти українців, які критикують одне одного за споживання російського контенту. На думку артиста, постійні звинувачення виснажують українське суспільство та перетворює його на "стадо".

Музиканта також звинувачують в "роботі" на російську пропаганду. Публічні особистості зауважили, що в композиції виконавець згадав про російський мультфільм "Смішарики" та нібито "прикривався військовими" у рядку: "бійцям на передку байдуже – треба или надо".

Чимало слухачів критикують Сергія Бабкіна та звинувачують його у маніпуляціях, порівнюють з Потапом і дорікають у тому, що співак не може визнати своїх помилок. Водночас слід згадати, що були люди, яким сподобалась пісня та її меседж.