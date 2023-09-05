Гурт 5'nizza та Сергій Бабкін користуються російськими промоутерами та квитковими операторами для проведення концертів за кордоном. Артисти виступають у Європі, щоб зібрати кошти на потреби українців.

До слова Сором та маячня, – Олександр Еллерт розкритикував Бабкіна за виконання пісні "Солдат" у США

Концерти Сергія Бабкіна та 5'nizza пов'язані з росіянами

Видання СЛУХ дослідило, що колектив та Бабкін як сольний артист для організації концертів користуються промоутером Somewhere Show. Сайт позиціює себе як "міжнародний", але афіші та комунікація ведуться російською мовою. Серед концертів, які організовує компанія – виступи росіян, які начебто їздять з антивоєнними меседжами.



Скриншот сайту Somewhere Show

Купуючи квиток на концерт Сергія Бабкіна чи гурту 5'nizza, глядач потрапляє на сервіс квиткового оператора Ticketscloud. Компанія має представництва у США, Великій Британії та Москві.



Скриншот / СЛУХ

Засновником та СЕО Ticketscloud є росіянин Єгор Єгєрєв. На головній сторінці сайту "висять" повідомлення про співпрацю з багатьма іншими російськими компаніями. Ба більше, 4 вересня компанія країни-терориста "МТС Інтертеймент" (дочірнє підприємство "МТС") купила сервіс Ticketscloud.



Скриншот сайту

Коментар дружини Сергія Бабкіна

Організатором виступу Сергія Бабкіна в Чехії зазначався російський промоутер Владімір Єркович. Дружина та директорка артиста Сніжана Бабкіна дала коментар виданню, де повідомила, що насправді організатором є Ілля Островський – інший росіянин.

Організатором концерту в Празі є наш давній друг та колега Ілля Островський, який народився і виріс у Росії, але вже багато років є громадянином Ізраїлю, де постійно і проживає. Він займає антивоєнну та антипутінську позицію та активно допомагає боротьбі України всіма доступними йому засобами, зокрема організацією концертів, гроші з яких йдуть на ЗСУ,

– сказала Сніжана.

Бабкіна зауважила, що питання компанії, яка відповідатиме за продаж квитків, вирішує саме організатор, а не директор артиста. Щодо квиткового оператора, дружина Сергія повідомила, що Ticketscloud зареєстрована у Великій Британії, але справді має представництво у Росії.

"В ідеальному варіанті було б гарно, аби жодна компанія не мала представництв в терористичній країні, але, на превеликий жаль, поки що це не так".

Сніжана Бабкіна наголосила, що головне завдання її чоловіка як артиста та громадянина України – робити все можливе, щоб наблизити перемогу. Тому він грає концерти по всьому світу, кошти з яких переважно підтримують 127 окрему бригаду Сил територіальної оборони ЗСУ в Харкові.

"І Сергій, і я вважаємо, що набагато важливіше грати концерти та збирати кошти на потреби 127-ї бригади ЗСУ, а не з'ясовувати, в якій країні раніше жили організатори або чи має квитковий оператор представництво в Росії. Хочу підкреслити, що загалом за 2022 – 2023 роки ми передали різним благодійним фондам та безпосередньо нашій 127-й бригаді близько 340 000 євро, зароблених на концертах групи 5'nizza та сольних виступах Сергія Бабкіна", – додає Сніжана.

Зауважимо, що вже не вперше Сергій Бабкін потрапляє у скандали через причетність російського в його виступах. На виступі гурту 5'nizza артисти співали російськомовну версію треку "Солдат", за що отримали хвилю хейту. За словами Сніжани Бабкіної, творчість колективу та Бабкіна як артиста – різні, вони не виконують треків один одного.