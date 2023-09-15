Певец отметил, что не все правильно поняли месседжи, которые он заложил в песню. Как отметил исполнитель, главная идея трека не в том, что кто-то буквально считает изменой, если у тебя нет усов, как у Тараса Шевченка, или если ты не ешь сало. К тому же он поблагодарил слушателей, которым понравилась песня.

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Сергей Бабкин ответил хейтерам

По его словам, каждый читает текст и слушает песню через призму личного опыта, воспитания, образования и интеллекта. Исполнитель отметил, что считает себя украинцем не за национальностью, а за выбором ценностей и культуры.

По его мнению, бессмысленно разбирать каждую строчку и пытаться объяснить, что кто-то не так понял, поскольку это музыкальная композиция, а не прессрелиз, политическое заявление или ответ на вопросы в интервью.

Песня не является никаким высмеиванием украинской идентичности… Я только неделю до "Зради" делал пост о том, как и почему я переходил на украинский сначала в песнях, а потом в жизни. Я сам одеваю вышиванку и горжусь этим,

– подчеркнул исполнитель.

Бабкин отметил, что выбрал быть полезным ВСУ своими концертами и песнями, деньги от которых отправляет каждый месяц военным.

"Это уже сотни тысяч евро, но я хочу, чтобы был миллион. Я не собираю донать, я доночу свои (деньги – 24 Канал), почти все, что зарабатываю. Если бы каждый, кто написал о своем негативе под видео прислал бы ВСУ по 350 000 евро, то украинское войско уже выгнало бы россиян", — подытожил исполнитель.

Почему Сергея Бабкина раскритиковали: коротко

На днях исполнитель представил новую песню "Зрада". В композиции музыкант использовал понятие "предательство", чтобы высмеять украинцев, которые критикуют друг друга за потребление российского контента. По мнению артиста, постоянные обвинения истощают украинское общество и превращает его в "стадо".

Музыканта также обвиняют в работе на российскую пропаганду. Публичные личности отметили, что в композиции исполнитель упомянул о российском мультфильме "Смешарики" и якобы "прикрывался военными" в строке: "бойцам на передке безразлично – надо или надо".

Многие слушатели критикуют Сергея Бабкина и обвиняют его в манипуляциях, сравнивают с Потапом и упрекают в том, что певец не может признать свои ошибки. В то же время следует упомянуть, что были люди, которым понравилась песня и ее месседж.