Українці помітили, що трек Бабкіна дуже схожий на роботу поета-сатирика. Нагадаємо, у пісні "Зрада" музикант висміяв українців, які звинувачують кожного у зраді.
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Сергія Бабкіна звинувачують у плагіаті
Пісня "Зрада" дуже нагадує вірш Юрка Космини під назвою "Пісня про інформаційний простір". Про це поет повідомив у фейсбуці, назвавши свої рядки "неповторним оригіналом", а пісню Бабкіна – "дешевим ватним плагіатом".
Сергія Бабкіна викрили у зраді / Колаж Юрка Космини
Бабкін змінив основний текст, але все ж композиція подібна на вірш Космини, де після кожного рядка теж лунає слово "зрада".
Поет Космина написав вірш ще в 2016 році. Він тоді виконав його публічно на "Книжковому Арсеналі".
Юрко Космина читає свій вірш: слухайте онлайн
Українці підтримали поета Юрка Космину та розкритикували Сергія Бабкіна за "крадіжку" мотиву:
- "Так скоро і Леніна переспівувати почне".
- "Господи, Сергій Бабкін пробив ще більше дно, ніж здалося одразу".
- "Але ж реально плагіат".
- "Навіть це він не зміг придумати сам, а сплагіатив".
- "Сумно якось, що він таке чудить".
- "А я тішуся, що такі публічні персони з московським світоглядом себе в один день врешті викривають".
- "Не здивована. Бабкін – клон Арестовича, що співає".
- "Це російська музика українською".
- "Впевнений, що пан Космина подасть до суду щодо авторських праву та виграє".
Чому українці критикують пісню Бабкіна
У пісні музикант висміяв українців, які критикують інших та звинувачують кожного у зраді. Схоже, що Сергію Бабкіну не подобається хейт через російську мову, перегляд ворожого контенту. На думку артиста, постійні звинувачення виснажують українське суспільство та перетворює його на "стадо".
Він намагається прикритися військовими у рядку: "бійцям на передку байдуже – треба или надо". Музиканта також звинувачують в "роботі" на російську пропаганду. Адже Бабкін використав поняття "зради", щоб висміяти українців, які критикують одне одного за споживання російського контенту.
Сергій Бабкін – "Зрада": слухати пісню онлайн
Крім того, Сергій співає про те, що зрада – "коли виїхав з країни грати концерти". Але ж українці критикують артиста не за виїзд за кордон, а за те, що в організації своїх заходів він співпрацює з росіянами.
У мережі активно обговорюють трек артиста. Чимало слухачів критикують Бабкіна та звинувачують його у маніпуляціях і дорікають у тому, що співак не може визнати своїх помилок.
Бабкіна критикували за роботу з росіянами
- Нещодавно стало відомо, що до організації концертів Бабкіна і гурту 5'nizza причетні росіяни – промоутери та квиткові оператори, пов'язані з країною-терористом.
- Скандал прокоментувала дружина артиста і менеджер гурту 5'nizza. За її словами, "краще проводити концерти та збирати кошти для військових, ніж з'ясовувати, в якій країні жили організатори або чи має квитковий оператор представництво в Росії".
- І це не вперше Сергій Бабкін потрапляє у скандали через причетність російського в своїх виступах. Під час концерту гурту 5'nizza у США артисти співали російськомовну версію треку "Солдат", за що отримали хвилю хейту.