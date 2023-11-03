Помер Сергій Сивохо: де поховають відомого актора і телеведучого
Джерело:OBOZ.UA
17 жовтня у вічність відійшов 54-річний актор і телеведучий Сергій Сивохо. Сьогодні, 3 листопада, з ним попрощалися у Києві.
Церемонія відбулася в Жовтневому палаці. Провести Сергія в останню путь прийшли родичі актора, друзі та його колеги. Тепер стало відомо, де поховають знаменитість.
Не пропустіть Чим хворів Сергій Сивохо: цей діагноз йому поставили ще в дитинстві
Сергій Сивохо буде спочивати з рідними в Донецьку
Мама актора розповіла, що хоче перевезти прах сина в Донецьк і поховати на центральному кладовищі в місті, де поховані й інші його родичі.
Прах Сергія планую перевезти в Донецьк. На центральному кладовищі в Донецьку похований його батько, дідусь та дві бабусі. Як ви вважаєте, хіба я не правильно роблю, що хочу, щоб він спочивав біля рідних?,
– зазначила жінка.
Крім того, вона розповіла, що добратися в Донецьк їй допоможуть друзі актора.
"Я все зроблю, як потрібно, не думайте – його друзі все необхідне вже готують", – додала мати Сергія.
Що відомо про смерть Сергія Сивохо: головне
- 17 жовтня у Німеччині помер відомий шоумен Сергій Сивохо. З ним вже попрощалися як в Німеччині, так і в Києві.
- Дружина Сергія розповідала, що чоловік хворів з 2017 року. Зокрема, у нього були проблеми з легенями та кров'ю. Так, коли чоловік поїхав до Німеччини у волонтерських справах, йому різко стало погано. "Викликали швидку – і в лікарні він згорів за тиждень", – поділилася Тетяна.
- Також відомо, що протягом останніх кількох місяців перед смертю Сивохо значно схуд і пересувався на милицях.