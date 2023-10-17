Сталося це в Німеччині. Видання OBOZREVATEL повідомило, що смерть спричинила хвороба легень, яка була в шоумена хронічною.
До теми Тренерство в "Лізі сміху" та проросійські погляди: чим запам'ятався шоумен Сергій Сивохо
Що відомо про хворобу Сергія Сивохи
Раніше ми писали, що шоумен з ранніх років має проблеми зі здоров'ям. Ще в 6 років у нього діагностували бронхіт, що супроводжувався астмою. Це сильно вплинуло на його подальшу діяльність. Зокрема й тому, що тоді хлопцю призначили гормональне лікування, яке згодом стало причиною зайвих кілограмів.
Взагалі не було часу, коли я б не кашляв. Використовувалися тоді для лікування різні засоби, в тому числі й гормони,
– говорив шоумен.
У 2017 році у Сергія виявили виразку шлунка. Ця хвороба не тільки ускладнювала його рухливість, але й спричиняла постійне погіршення фізичного самопочуття. У той період чоловік важив 195 кілограмів, тому лікарі терміново закликали його схуднути, інакше артист міг померти. Зрештою шоумен скинув 50 кілограмів: "Не дай Боже вам худнути так, як худнув я. Після цього я лежав протягом 4 місяців. Іноді взагалі не хотілося їсти".
Попри те, що Сергій схуд, проблеми зі здоров'ям не закінчилися. Через малорухливий спосіб життя у його легенях накопичилася рідина. Лікарям довелося ввести його у штучну кому.
"У лікарні тоді щось сталося і я досі не відчуваю стопи на лівій нозі. Саме тому у мене невеликі проблеми з пересуванням", – розповідав Сивоха.
Відомо, що тривале лікування шоумену вдалося оплатити за допомогою друзів.
Сергій Сивоха / Фото з фейсбуку шоумена
Що відомо про Сергія Сивоху: головне
- Сергій Сивоха, відомий своїм комедійним талантом, мав цікавий творчий шлях. Кар'єра шоумена розпочалася під час навчання в інституті, де він розвинув хист до гумору та отримав визнання завдяки виступам у команді КВК "Дрім-Тім".
- Згодом протягом 2000-х він вів різні розважальні програми, такі як "Прихована камера", "Як стати зіркою", "Моя хата скраю". Крім того, Сивоха взяв на себе роль продюсера "Кварталу 95", а також був тренером "Ліги Сміху".
- У 2019 році Сергій вийшов на новий шлях – у політику. Він балотувався в депутати від партії "Слуга народу" в Донецькій області, але не пройшов.
- Пізніше Сивоха був позаштатним радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. За кілька місяців політичної кар'єри він неодноразово оскандалився висловлюваннями про війну та навіть потрапив у бійку з військовими.
- Після початку великої війни Сергій Сивоха вів волонтерську діяльність. Він ділився цим у своїх соцмережах. Втім, з часом став менше з'являтися в мережі.