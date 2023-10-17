Сталося це в Німеччині. Видання OBOZREVATEL повідомило, що смерть спричинила хвороба легень, яка була в шоумена хронічною.

До теми Тренерство в "Лізі сміху" та проросійські погляди: чим запам'ятався шоумен Сергій Сивохо

Що відомо про хворобу Сергія Сивохи

Раніше ми писали, що шоумен з ранніх років має проблеми зі здоров'ям. Ще в 6 років у нього діагностували бронхіт, що супроводжувався астмою. Це сильно вплинуло на його подальшу діяльність. Зокрема й тому, що тоді хлопцю призначили гормональне лікування, яке згодом стало причиною зайвих кілограмів.

Взагалі не було часу, коли я б не кашляв. Використовувалися тоді для лікування різні засоби, в тому числі й гормони,

– говорив шоумен.

У 2017 році у Сергія виявили виразку шлунка. Ця хвороба не тільки ускладнювала його рухливість, але й спричиняла постійне погіршення фізичного самопочуття. У той період чоловік важив 195 кілограмів, тому лікарі терміново закликали його схуднути, інакше артист міг померти. Зрештою шоумен скинув 50 кілограмів: "Не дай Боже вам худнути так, як худнув я. Після цього я лежав протягом 4 місяців. Іноді взагалі не хотілося їсти".

Попри те, що Сергій схуд, проблеми зі здоров'ям не закінчилися. Через малорухливий спосіб життя у його легенях накопичилася рідина. Лікарям довелося ввести його у штучну кому.

"У лікарні тоді щось сталося і я досі не відчуваю стопи на лівій нозі. Саме тому у мене невеликі проблеми з пересуванням", – розповідав Сивоха.

Відомо, що тривале лікування шоумену вдалося оплатити за допомогою друзів.



Сергій Сивоха / Фото з фейсбуку шоумена

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