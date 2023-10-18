Офіційної причини смерті поки не озвучили. Проте ЗМІ повідомляють, що Сергій Сивохо мав хронічну хворобу легень.

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Спогади про Сергія Сивохо

Тренери з "Ліги сміху" розповіли, яким Сивохо був у шоу.

Зокрема, телеведучий Юрій Горбунов зізнався, що Сергій був людиною з непростим характером.

Ми не були особливими друзями, але мені подобалося за ним спостерігати. Знаєте, люди, які щось тямлять в гуморі, – вони дуже цінні. Ми відпрацювали разом три сезони, ми називали його "гуру" через перемогу в шоу,

– розповів він.

Ігор Ласточкін, тренер "Ліги сміху", пригадав, що Сергій Сивохо пропустив один сезон проєкту через хворобу.

"Ми пересікалися в гримерці. Він мені казав: "Малий!", але так, щоб дружили, такого не було… Я його більше пам’ятаю, коли спостерігав за ним по телевізору в юності. Думав, от би приїхати в Київ – і попасти до нього в програму", – розповів Ласточкін.

Комік Юрій Ткач дуже засмутився через смерть Сивохо. Він зізнався, що шоумен помер в Німеччині, де лікувався.

Я його знав із "Ліги сміху" – це людина широкої душі. Ми багато працювали разом і спілкувалися за кулісами. Він дуже ерудований. Важко казати про нього в минулому часі… Всього 54 роки. Такий шок для нас,

– сказав він.

Креативний продюсер "Ліги Сміху" Андрій Чивурін вважає, що Сергій Сивохо був великим другом цілого покоління гумористів.

"Безумовно талановитий та професійний, неймовірно харизматичний. У нас не було сумнівів, що саме він мав увійти до першої тренерської обойми "Ліги Сміху". І саме він став її першим чемпіоном разом із командою "Два капітани 1955", – сказав він.

За його словами, Сивохо продовжував грати, навіть коли почалися серйозні проблеми зі здоров'ям.

Російська телеведуча-опозиціонерка Тетяна Лазарева бачилася з Сивохо в лютому 2022 року, коли вона приїхала до Києва на зйомки проєкту "Ліги сміху".

Коли війна почалась, він кілька разів мене провідував. Пам’ятаю, що йому вже було дуже важко ходити. Останнім часом ми щільно підтримували зв'язок – телефонували і списувалися... Він величезної доброти людина, мав чудове почуття гумору,

– пригадала вона.

Режисер-постановник телепроєктів Андріс Капіньш був знайомим з Сивохо більше 20 років. Він зізнається – Сергій був позитивним та завжди ставився з гумором до проблем.

"Я знав, що він хворів. Якщо раніше – такий огрядний, але при гарному здоров’ї, то через деякий час стало зрозуміло, що щось не так, бо він дуже схуд, пересувався з допомогою милиць", – додав Капіньш.

Востаннє вони розмовляли тиждень тому, Сивохо в той час вже був у лікарні.

Актор Володимир Горянський пригадав, що кілька разів зустрічався з ним на зйомках. За його словами, вже тоді Сергію непросто було пересуватися з хворими ногами.

Що відомо про Сергія Сивохо: коротко