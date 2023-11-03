Церемония прошла в Октябрьском дворце. Провести Сергея в последний путь пришли родственники актера, друзья и его коллеги. Теперь стало известно, где похоронят знаменитость.
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Сергей Сивохо будет похоронен с родными в Донецке
Мама актера рассказала, что хочет перевезти прах сына в Донецк и похоронить на центральном кладбище в городе, где похоронены и его родственники.
Прах Сергея планирую перевезти в Донецк. На центральном кладбище в Донецке похоронен его отец, дедушка и две бабушки. Как вы считаете, разве я не правильно делаю, что хочу, чтобы он был похоронен с родными?
– отметила женщина.
Кроме того, она рассказала, что добраться до Донецка ей помогут друзья актера.
"Я все сделаю, как нужно, не думайте – его друзья все необходимое уже готовят", – добавила мать Сергея.
Что известно о смерти Сергея Сивохо: главное
- 17 октября в Германии умер известный шоумен Сергей Сивохо. С ним уже простились как в Германии, так и в Киеве.
- Жена Сергея рассказывала, что мужчина болел с 2017 года. В частности, у него были проблемы с легкими и кровью. Так, когда мужчина уехал в Германию по волонтерским делам, ему резко стало плохо. "Вызвали скорую - и в больнице он сгорел за неделю", – поделилась Татьяна.
- Также известно, что за последние несколько месяцев перед смертью Сивохо значительно похудел и передвигался на костылях.