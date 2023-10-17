Про втрату повідомили друзі та колеги Сивохи. У соцмережах вони згадують, який був популярний комік.

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Помер Сергій Сивохо

Першою про смерть 54-річного українського шоумена повідомила його близька подруга Світлана Бердецька. За її словами, Сергій Сивохо помер о 5:40.

Сьогодні мені особливо погано, бо о 5:40 помер мій добрий друг, ніжно кохана мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже не вистачати. Вічна пам'ять, Сергію!

– написала вона.

Також його смерть підтвердив товариш Олександр Келлер. Він заявив, що Сивохо можна було б назвати КВНівським Марадоною, Пеле, Мессі чи Рональдо.

"Він входив до десятки найкращих та популярних гравців за всю історію КВК. Ми з Сергієм були знайомі, хоч і не стали близькими друзями. Він був простим, розумним і дотепним, без якоїсь зірковості", – написав Олександр.



Сергій Сивохо / Фото з його інстаграму

Знайомі шоумена розповіли, що Сивохо тяжко хворів, адже дуже схуд за останні півтора року.

Що відомо про стан здоров'я Сивохо

Сергій Сивохо у програмі "Зірковий шлях" розповідав, що з дитинства хворів на бронхіт із астматичним компонентом. Через це він мав проблеми із зайвою вагою, постійні задишку та кашель.

У 2017 році він мав вагу 195 кілограмів. Тоді йому діагностували виразку шлунку. Шоумен почувався дуже слабким та втрачав кров. За порадою лікарів він почав худнути й у 51 рік скинув 50 кілограмів, але проблеми зі здоров’ям не завершилися.

У легенях зірки накопичилася рідина. Лікарям довелося вводити його в штучну кому.

Він також мав проблеми з пересуванням, тому й лікувався. Раніше Сивохо зізнався, що за підтримки друзів йому вдалося оплатити своє лікування.

Хто такий Сергій Сивохо

Сергій Анатолійович Сивохо народився в Донецьку. Там він закінчив політехнічний інститут за спеціальністю інженер-металург. Його друга вища освіта – економіст-юрисконсульт.

Сивохо став відомим завдяки своїй грі за команду "Дрім-Тім". Після КВК він ще й почав зніматися в кіно. У 2000-х вів розважальні програми "Прихована камера", "Як стати зіркою" і "Моя хата скраю". А з 2011 по 2013 роки був креативним продюсером програми "Велика різниця по-українськи".

Пізніше Сергій став продюсером студії "Квартал 95", а також був тренером у першому сезоні "Лізі сміху".



Сергій Сивохо був тренером на "Лізі сміху" / Фото з соцмереж